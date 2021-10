Le registre de mariage de Paris Hilton contient des articles à des prix insensés, dont un bougeoir de 1 200 $

Paris Hilton s’apprête à épouser son fiancé, Carter Reum. Avant leurs noces, le couple a créé un registre de mariage tout à fait unique. Bien que, comme l’a noté Bro Bible, le registre contient des éléments assez coûteux qui pourraient vous faire faire une double prise.

La liste de mariage de Hilton regorge d’articles que vous attendez d’un couple de jeunes mariés, notamment des cadres, de l’argenterie et un vase. Cependant, ce ne sont pas des objets ordinaires. Bon nombre des articles que le couple a placés sur leur registre vont pour des montants considérables. Par exemple, Hilton et Reum ont demandé un couteau à pain de 370 $, des pinces à glaçons de 215 $ et un plateau de fête en porcelaine de 985 $.

Incroyablement, ce ne sont même pas les articles les plus chers de leur liste. Ils demandent également un bougeoir de 1 200 $, un cadre photo 8×10 de 3 200 $ et un vase en cristal de 4 885 $. Au total, le registre s’élève à près de 60 000 $. Bro Bible a rapporté que de nombreux articles ont déjà été achetés par la famille et les amis de Hilton et Reum avant la date de leur mariage le 11 novembre.

Reum a posé la question à Hilton en février après plus d’un an de fréquentation. Reum a proposé alors qu’ils célébraient le 40e anniversaire de Hilton sur une île privée. Il a proposé avec une bague dessinée par Jean Dousset, qui est l’arrière-petit-fils de Louis Cartier. Le couple, qui se connaissait depuis plus d’une décennie avant d’avoir leur premier rendez-vous, a déclaré à PEOPLE que les fréquentations pendant la pandémie de COVID-19 avaient « accéléré » leur relation de manière positive. L’alun de Simple Life a déclaré: « En tant que personne qui voyageait constamment, j’ai eu la chance de rester à la maison et de réévaluer ce qui était important pour moi. Ma relation et le temps que j’ai passé avec Carter étaient un cadeau. Je suis excité pour notre prochain chapitre. «

Reum a également partagé son enthousiasme à l’idée d’épouser Hilton. Il a déclaré à la publication qu’il avait hâte de voir comment elle s’attaquerait au fait d’être une épouse et une mère. L’entrepreneur a également déclaré qu’il était ravi de pouvoir connaître le « vrai Paris » pendant leur parade nuptiale, déclarant au magasin : « J’ai eu l’occasion unique de connaître le vrai Paris au quotidien juste les deux de nous au cours de ces 15 derniers mois et je ne pourrais pas être plus heureux et chanceux de l’avoir comme future épouse et partenaire »,