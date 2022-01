Le réglage de température parfait qui pourrait réduire votre facture de chauffage

À cette période de l’année, de nombreuses personnes sont obsédées par leurs thermostats pour essayer d’économiser de l’argent, mais cela peut être plus simple que vous ne le pensez. Un nouveau rapport du département américain de l’Énergie a révélé qu’il était plus efficace de régler la température de votre maison à 68 degrés Fahrenheit pendant la majeure partie de la journée. Le changer plus de deux fois dans les 24 heures peut vous coûter cher plutôt que vous faire économiser de l’argent.

Le ministère de l’Énergie recommande de régler votre thermostat à 68 degrés pendant au moins 16 heures sur 24 pour chauffer adéquatement votre maison sans sacrifier l’efficacité thermique. Le nouveau rapport a révélé que vous pourriez économiser de l’argent en abaissant la température jusqu’à 8 heures par jour – soit pendant que vous êtes au travail ou pendant que vous dormez – mais pas plus de 7 à 10 degrés. Rien de plus que cela pourrait forcer votre système de chauffage à faire des heures supplémentaires lorsqu’il se remet en marche, en utilisant plus de carburant à long terme.

Beaucoup de gens baissent leur thermostat lorsqu’ils partent travailler et le remontent lorsqu’ils rentrent chez eux, pensant qu’ils ne veulent pas gaspiller d’énergie pour chauffer une maison vide. Cela peut sembler logique, même si entre les trajets domicile-travail et les pauses-repas, la plupart des gens sont partis plus de 8 heures lorsqu’ils se rendent au travail. Bien sûr, si vous avez un thermostat programmable, ce n’est pas un problème.

Même dans ce cas, cependant, il peut être plus avantageux de baisser votre thermostat la nuit. Pour la plupart des gens, l’hiver est de toute façon une période pour les couvertures épaisses, vous êtes donc très susceptible de dormir pendant un froid dans la maison. En plus de cela, certaines données suggèrent qu’une température ambiante froide pendant que vous dormez a des avantages majeurs pour la santé.

Selon un rapport du Huffington Post, les gens ont tendance à avoir un sommeil de meilleure qualité dans une pièce légèrement froide – tous les autres facteurs étant bien entendu égaux. Le corps régule naturellement la température vers le bas pendant le sommeil de toute façon, et un environnement qui l’aide à avancer sera généralement plus reposant. Cela peut également être une partie importante de l’adaptation aux périodes de lumière du jour raccourcies des mois d’hiver et de la réinitialisation de votre rythme circadien.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d’utiliser votre thermostat, c’est une année où il est important d’être attentif. Selon un rapport de CNBC, les factures de chauffage aux États-Unis pourraient augmenter jusqu’à 54% cette année en raison de l’inflation et de ses effets sur les prix du gaz naturel, de l’électricité, du mazout et même du propane. Tenez-en compte lorsque vous choisissez entre le thermostat et un pull.