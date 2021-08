Le règlement d’Apple de 100 millions de dollars avec les développeurs modifie l’anti-direction

Un recours collectif qui oppose les développeurs à Apple depuis des années est peut-être en train de trouver une heureuse résolution. Cupertino a non seulement accepté un règlement en espèces important, mais a également modifié une politique importante concernant la manière dont les développeurs peuvent monétiser leurs applications. Le règlement d’Apple de 100 millions de dollars avec les développeurs inclut également des modifications des options dont les développeurs disposent pour informer les utilisateurs des options de paiement.

Briser la « monopolisation inappropriée de ce marché » par Apple

En 2019, Donald R. Cameron et Pure Sweat Basketball, Inc ont intenté une action en justice contre Apple devant un tribunal fédéral californien. Le recours collectif était une tentative de briser la « monopolisation inappropriée de Cupertino [the software] marché [for iPhones and iPads]”. Cela signifie que le procès pourrait représenter toute personne ayant déjà vendu une application iOS aux États-Unis.

Comme nous l’avons noté dans le passé, Apple exige que les développeurs acceptent les paiements pour leurs applications via l’App Store. Il existe des exceptions à cela, comme les services d’abonnement en ligne comme Netflix, Amazon Prime, etc. Même dans ces cas, les développeurs ne peuvent pas suggérer une méthode de paiement alternative dans l’application.

En d’autres termes, vous ne pouvez pas donner à vos utilisateurs une page Web d’abonnement à visiter, contournant ainsi l’App Store. Cette réglementation, la soi-disant politique anti-direction, change radicalement dans le cadre du règlement d’Apple avec les développeurs.

Le règlement proposé, selon le communiqué de presse de Cupertino, « l’accord précise que les développeurs peuvent partager les options d’achat avec les utilisateurs en dehors de leur application iOS ; étend les prix que les développeurs peuvent proposer pour les abonnements, les achats intégrés et les applications payantes ; et établit un nouveau fonds pour aider les développeurs américains éligibles ».

Le règlement d’Apple avec les développeurs leur permet d’utiliser les informations de contact obtenues dans l’application

En fait, les développeurs ne pouvaient même pas communiquer avec les clients sur les options de paiement en dehors de leurs applications. Cela a changé avec une mise à jour de juin 2021 des directives de l’App Store. Même avec ce changement, les développeurs ne peuvent pas utiliser les informations fournies dans l’application pour contacter leurs clients au sujet d’autres options de paiement. Les développeurs devaient obtenir les informations de contact d’une autre manière.

Si le tribunal approuve ce règlement, cette restriction disparaît. En d’autres termes, les développeurs pourront vous envoyer un e-mail en utilisant les informations que vous fournissez dans l’application. Ce n’est pas ce que la plupart des développeurs demandent, c’est la possibilité d’informer les utilisateurs dans l’application des autres méthodes de paiement.

Apple crée un « petit fonds d’aide aux développeurs »

Une autre concession de l’accord est un paiement de 100 millions de dollars aux petits développeurs éligibles. Ce règlement sera réparti entre les petits développeurs qui ont gagné 1 million de dollars ou moins “pour toutes leurs applications au cours de chaque année civile au cours de laquelle les développeurs avaient un compte entre le 4 juin 2015 et le 26 avril 2021”.

C’est ce qu’Apple a nommé le “Small Developer Assistance Fund”. Le site Web que les développeurs peuvent utiliser pour s’inscrire au fonds n’est pas encore pleinement opérationnel. Il se peut très bien que cela ne se fasse pas à 100 % en ligne tant qu’un juge n’a pas approuvé le règlement. Les documents déposés auprès des tribunaux montrent comment l’argent doit être distribué, avec des niveaux de produits allant d’un centime à plus d’un million de dollars.

Ces niveaux mettraient les développeurs en ligne pour un paiement minimum compris entre 250 $ et 30 000 $. Évidemment, cela pourrait changer en fonction du nombre de développeurs soumettant des demandes approuvées. Les fonds restants seront reversés à l’association Girls Who Code.