Le règlement de la recherche de sacs dans l’Apple Store n’est pas parfait mais peut continuer

Un règlement conclu dans un litige concernant la recherche de sacs dans l’Apple Store a été provisoirement approuvé par un tribunal. Le juge a déclaré que l’accord n’était pas parfait, mais dans l’ensemble, il était assez bon pour être autorisé à procéder.

L’affaire concernait le fait qu’Apple exigeait du personnel du magasin de détail qu’il se soumette à des fouilles de sacs après avoir pointé le pointage, ce qui signifie que les 10 à 15 minutes qu’ils ont passées à attendre à l’intérieur du magasin pour ces recherches n’étaient pas rémunérées…

Fond

Le différend remonte à 2013, lorsque le personnel du commerce de détail s’est plaint de devoir attendre 10 à 15 minutes supplémentaires après la fin de leur quart de travail afin de se soumettre à des fouilles de sacs et à des contrôles de leurs appareils personnels pour se protéger contre le vol des employés. Même le PDG d’Apple, Tim Cook, a exprimé sa surprise lorsqu’il a appris cette politique.

Un premier recours collectif a échoué, tout comme un deuxième en Californie, les juges ayant décidé que le personnel pouvait choisir de ne pas apporter de sacs et d’appareils personnels au travail. Cependant, la Cour suprême de Californie a infirmé cette décision et a déclaré à Apple qu’elle devait payer les travailleurs pour le temps perdu. L’un des arguments avancés par le juge était que le marketing d’Apple décrivait les iPhones comme faisant partie intégrante de la vie des clients, et a donc tacitement admis qu’il était irréaliste pour le personnel de laisser le leur à la maison.

Apple a mis fin aux contrôles des sacs en 2015 et a proposé plus tôt cette année de payer aux travailleurs 30 millions de dollars (environ 1 200 dollars chacun) pour régler l’affaire.

Le règlement de la recherche de sacs Apple peut continuer

Comme pour tout règlement de recours collectif, un tribunal devait approuver l’accord, s’assurant qu’il était équitable pour les deux parties. Courthouse News (via Patently Apple) rapporte qu’un juge a statué que le règlement n’était pas parfait, mais devrait être autorisé.

Le juge de district principal des États-Unis, William Alsup, a accordé une approbation préliminaire à un règlement de 29,9 millions de dollars dans une ordonnance de huit pages rendue mardi soir. L’accord vise à indemniser 14 683 employés actuels et anciens qui ont travaillé dans 52 magasins Apple en Californie de juillet 2009 à décembre 2015, date à laquelle Apple a mis fin à sa politique de contrôle des bagages.

Le juge a rejeté certaines parties de l’accord.

Il a exigé que les avocats facilitent le processus de retrait du règlement pour les membres du groupe. Il a insisté pour qu’ils abandonnent les exigences selon lesquelles les membres du groupe utilisent des «mots magiques» pour se retirer. Il a en outre déclaré que les retraits devraient être acceptés par soumission électronique et pas seulement par courrier.

Alsup a également déclaré que le paiement rétroactif devrait également générer des avantages pour les employés, mais a déclaré que, comme Apple permettait aux travailleurs de réclamer facilement l’argent, dans l’ensemble, c’était une bonne affaire. Une décision finale sera prise le 7 juillet, une fois les modifications nécessaires apportées.

