Le règlement des agents de rugby, en vigueur à partir de la prochaine saison 2021-22

05/07/2021 à 12:21 CEST

Sport.es

La Fédération espagnole de rugby (FER) lancera à partir du saison 2021-2022 les règles des agents de rugby pour aider à réguler cette activité importante, à la fois du point de vue des joueurs lors de la recherche de matériel et de leur embauche, et du point de vue des clubs lorsqu’ils se rendent sur le marché et les embauchent.

Après une tentative en 2010, lors de l’élaboration d’un premier règlement, qui n’a cependant jamais été mis en application, L’ERF a réactivé l’idée en 2018 et en 2020, malgré les problèmes causés par la pandémie Covid-19, le Conseil supérieur des sports (CSD) l’a approuvée.

De cette façon, tous ceux qui sont intéressés à devenir des agents de joueurs devront passer des tests, en plus de répondre à une série d’exigences, afin d’être enregistré.

Toutes les informations sur l’examen d’entrée ou la validation dans le cas d’agents accrédités à l’étranger se trouvent sur le site de la FER.