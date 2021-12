Le règlement du travail met fin à la «règle des 15 minutes» d’Amazon, permettant aux travailleurs de rester sur place pour la syndicalisation

Un centre de distribution Amazon à Spokane, Washington (Photo de fichier .)

Un règlement entre Amazon et le National Labor Relations Board mettra fin à une politique d’entreprise qui empêchait les travailleurs de rester dans une zone de non-travail d’une installation d’Amazon pendant plus de 15 minutes au-delà de leurs quarts de travail.

Le règlement, obtenu et rapporté pour la première fois par le New York Times via une demande d’enregistrement public, promet de créer un environnement plus favorable pour la syndicalisation dans les installations américaines de l’entreprise, permettant aux employés de se rassembler dans des parkings ou d’autres espaces communs extérieurs pendant de plus longues périodes. avant ou après le travail.

Cela survient au milieu de nouveaux signes d’activité syndicale dans les installations d’Amazon. Par exemple, les travailleurs du centre de distribution d’Amazon à Staten Island, New York, ont déposé cette semaine leur demande d’organiser un vote syndical.

Par ailleurs, le Conseil national des relations du travail a ordonné une nouvelle élection syndicale dans un entrepôt de distribution d’Amazon à Bessemer, en Alabama, après qu’un agent d’audience du NLRB a statué qu’Amazon avait indûment fait pression sur les employés de l’entrepôt de Bessemer contre la syndicalisation de l’entrepôt. Les travailleurs là-bas ont voté contre un syndicat plus tôt cette année.

NOUVELLES : Amazon a conclu un accord à l’échelle nationale avec le NLRB sur les droits des travailleurs qui atteindrait l’un des plus grands groupes de travailleurs de l’histoire du NLRB https://t.co/yN8f6f3YtP – Karen Weise (@KYWeise) 23 décembre 2021

Le nouveau règlement porte sur six cas déposés par des travailleurs d’Amazon. Il oblige Amazon à envoyer par courrier électronique un avis concernant le changement de politique à toute personne ayant travaillé dans les installations de l’entreprise depuis le 22 mars de cette année. Amazon doit également publier l’avis dans ses installations et en inclure une copie dans son application et son site Web pour les employés de A à Z.

Amazon n’a pas commenté publiquement le règlement.

Voici une copie de l’accord de règlement, tel qu’obtenu par le New York Times, y compris l’avis prévu aux travailleurs actuels et anciens d’Amazon.

