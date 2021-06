Le règlement sur les commotions cérébrales de la NFL marginalise les athlètes noirs

La NFL s’est retrouvée dans une poursuite intentée par des athlètes noirs à la retraite, qui prétendent que l’administration du règlement sur les commotions cérébrales de la ligue est discriminatoire à l’égard des athlètes noirs. Les anciens joueurs Kevin Henry et Najeh Davenport affirment que les tests supposaient automatiquement que les scores des tests cognitifs des joueurs noirs étaient inférieurs, les rendant inéligibles pour l’argent qui leur est dû, dans un concept connu sous le nom de « normation de la race ».

Le procès a été réglé avec plus d’un milliard de dollars pour les anciens joueurs. La nouvelle du procès est venue avec des cris de choc et de surprise face à une ligue qui pourrait faire quelque chose de si outrageusement raciste que cela ferait frissonner George Wallace. Cependant, je n’ai pas été aussi choqué que déçu.

Marginaliser les Noirs dans l’industrie médicale est aussi américain que le football lui-même. Dans une étude publiée par les Actes des National Academics of Science, plus de la moitié des médecins blancs étudiés pensent que les Noirs ont des terminaisons nerveuses et une peau plus épaisses. De plus, 20% des médecins blancs pensent que les terminaisons nerveuses des Noirs sont moins sensibles que leurs homologues blancs. Ce biais implicite intégré se manifeste lorsque les patients noirs se plaignent de douleur.

Dans la NFL, ces croyances sont encore plus évidentes lorsqu’on examine comment une ligue avec des joueurs à prédominance noire est fréquentée par des entraîneurs à prédominance blanche. La série télévisée Dark Side of Football de VICE décrit les blessures graves que les joueurs ont subies et les analgésiques qu’ils ont pris pour atténuer cela. Les commotions cérébrales sont le principal coupable, et les effets secondaires après avoir joué dans la ligue ont souvent entraîné la mort.

La NFL est allée très loin pour réduire le nombre de commotions cérébrales, de nouveaux casques à de toutes nouvelles règles. La grande question est donc, si la NFL se soucie tellement des commotions cérébrales et de la récupération pour changer les règles, alors pourquoi les joueurs noirs n’obtiennent-ils pas l’argent qu’ils méritent dans les règlements ?

La réponse à cette question est claire : que ce soit implicitement ou explicitement, la NFL pense que sa main-d’œuvre en grande partie noire est indispensable. La carrière moyenne de la NFL dure environ 3,3 ans, selon Statista. C’est là que la mentalité du « suivant » entre en jeu pour les équipes. Les organisations quittent les joueurs dès qu’une blessure grave se produit, et ce joueur pourrait perdre son emploi de départ et les bonus de contrat s’il ne joue pas. Cela oblige les joueurs à essayer de jouer malgré la douleur, qui est glorifiée comme étant un « dur à cuire » ou « en prendre une pour l’équipe ».

Dans Dark Side of Football, l’ancien DB des Saints Delvin Breaux explique pourquoi les organisations et les fans de la NFL considèrent souvent les joueurs comme remplaçables, et cela a des liens avec les vieux adages de l’esclavage.

“Personne ne veut être de votre côté parce que la NFL est populaire et les équipes sont populaires”, a-t-il déclaré. “Tout le monde oublie le joueur f ******, qui est taureau ****.”

Breaux a poursuivi en disant que les joueurs ne sont souvent pas écoutés par les médecins de l’équipe, et qu’il a même eu sa blessure mal diagnostiquée par les entraîneurs des Saints. On s’attend à ce que les joueurs l’aspirent et continuent à jouer malgré la douleur, en prenant des analgésiques pour continuer.

Pour une ligue composée principalement de joueurs noirs, l’idée de prendre des médicaments sur ordonnance et des opiacés juste pour faire face à la douleur est alarmante, en particulier avec la tendance de l’industrie pharmaceutique à faire le plus mal aux Noirs. Même si elles ne le pensent pas, les organisations de la NFL créent l’idée qu’elles ne se soucient pas du travail qui travaille pour elles – sauf quand il est temps de mettre le logo et de divertir les fans qui leur feront gagner de l’argent.

Pour les joueurs noirs, 1 milliard de dollars ne résoudra pas rapidement le fait qu’ils sont considérés comme ayant moins de fonctions cognitives par la ligue pour laquelle ils se sont cassé le corps. Davenport et Henry doivent vivre avec le fait que la ligue dans laquelle ils ont joué a essayé de leur voler leur argent en utilisant de vieux idéaux racistes.

L’épreuve entière solidifie une notion à laquelle les Noirs sont confrontés depuis l’esclavage : que les athlètes noirs sont indestructibles, mais consommables.