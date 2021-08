Le règlement sur l’IA en préparation fait déjà l’objet de critiques | La technologie

Andrew McAfee, l’un des experts de l’Initiative for the Digital Economy (IDE) du Technological Institute of Massachusetts (MIT), critique la proposition européenne de réglementer les systèmes d’intelligence artificielle. À une tribune du Financial Times, McAfee aborde les risques posés par le déploiement de cette réglementation, qui pourrait creuser le fossé européen en matière d’innovation technologique.

Andrew McAfee est l’un des plus grands experts mondiaux de la transformation numérique. Il est chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et fait partie du panel d’experts de l’IDE, l’Initiative for the Digital Economy du même centre de recherche.

estime que la proposition de règlement sur l’intelligence artificielle, dont le projet a été présenté par Bruxelles fin avril, Cela « entravera » l’innovation. Il l’a écrit sur une tribune du Financial Times.

Il le fait en illustrant Duolingo, une application populaire avec laquelle les utilisateurs peuvent pratiquer des langues. Il le fait, en particulier, avec ce qu’il considère comme l’une des “innovations les plus ingénieuses de Duolingo”, son célèbre test d’anglais qui est reconnu par des milliers de centres éducatifs à travers le monde comme un moyen de démontrer les compétences des étudiants dans l’utilisation de l’Anglo. -langue saxonne.

“Ceux qui passent le test n’ont pas besoin de s’inscrire à un cours ou de voyager n’importe où. Ils n’ont besoin que d’un appareil connecté à internet avec une webcam et d’une heure de temps. Le test évite de tricher grâce à la caméra et analyse le vocabulaire, la conversation et la compréhension des étudiants. Il donne des résultats en deux jours et coûte moins de 50 dollars », se souvient McAfee.

“Aussi est un système d’intelligence artificielle à haut risque, selon la proposition européenne“, expose-t-il.

“Ce label sera appliqué car le test utilise l’intelligence artificielle à la fois pour personnaliser le test, avec des questions générées en fonction du niveau du candidat, et pour son score.” « Les systèmes d’intelligence artificielle qui évaluent les participants aux tests requis pour l’admission dans les établissements d’enseignement sont considérés comme à haut risque » dans le projet de règlement.

En ce sens, la proposition de règlement sur l’IA préparée par la Commission européenne envisage une série d’exigences – jusqu’à dix pages du document – pour les fournisseurs de systèmes labellisés à haut risque. Quelques conditions à remplir allant des bonnes pratiques en matière de gouvernance ou de transparence des données à la sécurité, la robustesse du système ou la confiance.

“Toutes ces exigences et demandes opposeraient leur veto à ces systèmes avant qu’ils ne puissent être proposés de quelque manière que ce soit.” Ces exigences entreront en vigueur “Avant que le fournisseur du système ne le lance en version bêta ou avant que le fournisseur n’ait eu la moindre indication que son produit sera capable de s’adapter au marché.” “Avant même de savoir s’il existe réellement un marché sur lequel concurrencer”, déplore McAfee.

Le chercheur du MIT et de l’Initiative pour l’économie numérique considère ainsi que le règlement sur l’IA est un frein. “Il y a fort à parier que les investisseurs en phase de démarrage et les entrepreneurs de l’industrie de l’IA éviteront d’entrer dans des segments d’application étiquetés avec ce risque élevé.”

« L’Union européenne, donc, générera et appliquera moins d’innovation lors de l’admission des étudiants dans les écoles ou de leur notation à leurs examens, lors de la prise de décisions concernant l’embauche ou les promotions professionnelles, lors de la détermination de la solvabilité financière, l’envoi de premiers intervenants ou de prisonniers en liberté conditionnelle en utilisant des mesures pour lutter contre le crime “, poursuit McAfee depuis sa tribune.

« Les Européens, en revanche, ils sauront que toutes les IA utilisées dans ces domaines auront subi un vaste processus d’analyse. »

Le chercheur considère que le Règlement AI est un exemple de la « deux écoles de pensée » à partir desquelles les réglementations possibles en technologie sont abordées. “On pense que précisément parce que les technologies peuvent être si puissantes, elles ne devraient être déployées qu’avec une planification préalable et sous un contrôle constant.” Ce serait l’école européenne.

Les défenseurs de l’autre école considèrent que l’innovation doit être exécutée « sans autorisation », sans limiter ni mettre de portes sur le terrain. “C’est le meilleur moyen de trouver des perturbations.” « Mettre des portes sur le terrain pour que seuls ceux qui peuvent supporter une série de coûts réglementaires élevés puissent innover est une mauvaise idée », déclare McAfee depuis sa tribune.

“Ces risques ne sont pas théoriques”, poursuit-il. « Le règlement général européen sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, a entraîné une augmentation de la part de marché de Google ainsi qu’une réduction des investissements en capital-risque en Europe« « Et les avantages pour l’Europe de cette réglementation ne sont pas si évidents » : un rapport de juin 2020 de Bruxelles lui-même a constaté que l’application de la loi n’avait été réalisée que « partiellement » et avec « des moyens insuffisants ».

Le Règlement sur l’IA a cependant été applaudi par des spécialistes de l’éthique algorithmique comme l’Espagnole Gemma Galdon, fondatrice et directrice d’Eticas, un cabinet de conseil et fondation qui analyse l’impact social de ces systèmes d’intelligence artificielle.

Précisément parce que les décisions automatisées peuvent être biaisées et générer des inégalités, de nombreux spécialistes européens tentent de s’attaquer à cette réglementation naissante à travers le continent. L’Espagne a déjà fait plusieurs pas en avant, avec la mise en œuvre de la loi sur les cavaliers au nom du ministère du Travail, qui lancera dans les prochains jours une commission interministérielle avec le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique pour auditer les algorithmes du travail, comme avancé par la secrétaire d’État à la numérisation, Carme Artigas, dans ce média.

Artigas a également avancé dans Business Insider Espagne que le pays appliquera en tant que région pilote pour tester les effets du nouveau règlement sur l’IA européenne à partir de cette année, afin de lancer un processus de retour d’information aux institutions européennes.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Alberto R. Aguiar.