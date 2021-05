Le regret de Feige d’avoir joué Tilda Swinton cinq ans trop tard ⋆ .

L’une des décisions de casting les plus controversées de l’histoire récente de Marvel a été le casting de l’actrice blanche Tilda Swinton pour jouer l’Ancien dans Doctor Strange, un personnage qui, dans les bandes dessinées, était un vieil homme asiatique. Cinq ans plus tard, l’architecte de Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, a admis que ce n’était pas le bon choix.

«Nous pensions être si intelligents et à la pointe de la technologie. Nous n’allons pas faire le cliché de l’homme asiatique vieilli et sage. Mais c’était un appel au réveil pour dire: ‘Eh bien, attendez une minute, y a-t-il un autre moyen de le comprendre? Y a-t-il un autre moyen à la fois de ne pas tomber dans le cliché et de jeter un acteur asiatique? Et la réponse à cela, bien sûr, est oui », a admis Feige dans une récente interview avec Men’s Health.

Le personnage de Swinton est apparu dans le film de 2016 et a fait une apparition dans Avengers: Fin de partie en 2019. Bien que je vais recevoir les commentaires de Feige de bonne foi, cela n’efface pas le fait que les gens l’appelaient depuis que le choix du casting était fait, seulement pour se faire dire «nous n’avons pas compris» la vision que Marvel faisait – surtout quand ils nous demandaient de leur donner une tape dans le dos pour avoir fait du personnage une femme.

Le réalisateur Scott Derrickson a fait de son mieux pour expliquer comment ils voulaient faire en sorte que The Ancient One évite les stéréotypes, en particulier une fois qu’ils ont changé le personnage en femme, mais le résultat, comme l’écrivain Jen Yamato l’a expliqué, a été l’effacement:

Afin d’éviter un stéréotype offensant, Derrickson and Co. a effectivement effacé l’asiatique de l’Ancien. Parallèlement à cela, toute dette discernable que le personnage aurait pu représenter pour le lieu, les gens et la culture du film, les costumes et le méli-mélo spirituel multiculturel empruntent toujours. En essayant d’être une sorte de réveillé, le docteur Strange s’est malheureusement désamorcé – et c’est une leçon dont Marvel, Disney et d’autres studios hollywoodiens devraient tirer des leçons. Au cours du processus, dit le réalisateur, il a beaucoup appris sur le terme “ blanchiment à la chaux ” de la communauté asiatique en colère qui s’est tournée vers Internet pour le mettre au défi, lui et Marvel. «Au moment où le casting se déroulait, il y avait beaucoup de colère à propos de la représentation féminine, mais le terme ‘blanchiment’ n’était même pas un terme que je connaissais de la manière dont il est utilisé maintenant», a-t-il expliqué. «Je le savais dans le sens classique de yellowface, d’acteurs blancs jouant des personnages asiatiques. Je n’étais donc pas aussi sensible à ce problème, mais j’étais conscient que j’effaçais un rôle potentiel asiatique.

Les bandes dessinées s’appuient depuis longtemps sur les stéréotypes asiatiques, et l’Ancien, le vieux moine mystique asiatique sage qui aide l’homme blanc dans son voyage pour devenir le meilleur magicien, est certainement un vieux cliché fatigué – un cliché qui, selon beaucoup, pourrait être corrigé par … Le casting de Doctor Strange comme un homme asiatique, la même chose que les gens disaient à propos d’Iron Fist lorsque les mêmes tropes étaient discutés. Il n’y avait absolument aucune raison pour qu’un acteur d’Asie de l’Est ne puisse pas être nommé dans ce rôle et offrir une bonne représentation asiatique dès 2016.

Marvel a probablement été renforcé dans sa réflexion à l’époque en raison de la réponse positive globale à la décision d’Iron Man 3 d’appâter et de changer le personnage mandarin en se divisant respectivement en Guy Pearce et Ben Kingsley – un choix qui a finalement été changé dans le court All Hail the King (2014), dans lequel le personnage de Ben Kingsley sort de prison pour rencontrer le «vrai mandarin», qui sera apparemment joué par Tony Leung Chiu-wai et est le père de Shang-Chi dans le prochain Marvel film Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Donc, c’est une attente de sept ans pour obtenir une représentation visible en Asie de l’Est pour l’un des rares méchants chinois de longue date dans la bande dessinée qui aurait pu être supprimé des stéréotypes pour en faire un véritable antagoniste puissant de Tony Stark?

Je me souviens avoir sauté Doctor Strange à cause du casting de Swinton, et j’ai gémi quand elle est apparue dans Fin du jeu parce que, à ce moment-là, le contrecoup avait été fort et clair. C’était comme un doublement.

Avec la montée de la haine asiatique dans le pays, je suis sûr que tout le monde est devenu plus conscient de ces erreurs – y compris Feige – mais c’est épuisant quand les gens évoquaient (très fort) cela pendant des années. Pourquoi l’effusion de sang et le tort finissent-ils par être la seule façon dont les gens comprennent la discrimination et se tiennent responsables?

(via Games Radar, image: Marvel)

