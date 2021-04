Le regret de Mercedes de ne pas avoir gagné avec Michael Schumacher

Des membres de longue date de Mercedes ont parlé de leur chagrin et de leurs regrets de ne pas avoir remporté une course avec le légendaire Michael Schumacher.

Le septuple Champion du Monde est revenu en Formule 1 avec les Flèches d’Argent en 2010 après une absence de trois ans de la grille après avoir annoncé sa retraite.

Schumacher a passé les trois prochaines saisons avec l’équipe, mais il ne reviendrait sur le podium qu’une seule fois pendant cette période – une P3 au Grand Prix d’Europe 2012.

Deux courses auparavant, Schumacher a mis la WO3 en pole position pour le Grand Prix de Monaco, mais une pénalité de cinq places sur la grille reportée de la course précédente lui a presque assuré qu’une première victoire avec Mercedes lui échapperait.

Et c’est ce moment qui est resté avec l’actuel stratège en chef de Mercedes, James Vowles, qui, aux côtés de l’ingénieur en chef Simon Cole, du directeur de l’ingénierie piste Andrew Shovlin et du directeur sportif Ron Meadows, a partagé leurs souvenirs de travail avec l’un des plus grands de tous les temps du sport.

« J’étais aux anges et je pense que c’était l’un des meilleurs tours qu’il ait probablement jamais fait dans sa vie », a déclaré Vowles sur le podcast Beyond The Grid de Formule 1.

«Mais j’ai eu le cœur brisé, vraiment navré pour lui que ce soit un gars que nous voulions tous – autour de cette table et au sein de l’usine – pour qu’il gagne une course, parce qu’il le méritait franchement, et il a mis tellement d’efforts dans l’équipe. et une si grande partie de sa vie dans l’équipe que cela a été une récompense pour lui et c’était son opportunité tout au long de l’année.

Et j’ai eu le cœur brisé par le fait que cette course était là où il est retombé. Je ressentais pour lui – je le ressens encore maintenant – il n’a pas obtenu tous les résultats qu’il méritait compte tenu de la somme qu’il mettait dans l’équipe.

Meadows a ensuite parlé du regret de l’équipe de ne pas avoir gagné avec Schumacher, car il a fourni de nombreuses bases qui ont aidé Mercedes à devenir une force si dominante dans les années à venir.

Il a déclaré: «Compte tenu de la façon dont il nous a aidés à nous améliorer, je pense que mon plus grand regret a certainement été de ne pas voir Michael gagner une course pour nous, car il était un niveau de pilote différent avec lequel nous avions déjà travaillé à ce moment-là.

«Je crois vraiment que nous voulions tous qu’il gagne. Cela ne s’est pas produit.

«Quelques années plus tard, nous ne pouvions pas arrêter de gagner et il en mérite une partie parce que la raison pour laquelle nous gagnons aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui parce qu’il nous a rendus meilleurs.

