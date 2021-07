Le regret de Ratan Tata : je n’ai pas exercé ce métier malgré mon diplôme de l’université Cornell

in

Ratan Tata regrette de ne pas avoir pu pratiquer l’architecture longtemps, malgré l’obtention d’un diplôme de l’Université Cornell. Image : .

Ratan Tata, président émérite de Tata Sons, aurait exercé une profession différente aujourd’hui s’il n’avait pas dirigé le groupe Tata. Tata regrette de ne pas avoir pu pratiquer l’architecture longtemps, malgré l’obtention d’un diplôme de l’Université Cornell en 1959. Dans une interview vidéo, l’industriel et philanthrope a déclaré qu’il avait toujours voulu être architecte, car cela l’intéressait et le motivait. Son père voulait qu’il soit ingénieur, et après avoir passé deux ans dans une école d’ingénieur, Ratan Tata se rend compte que son intérêt réside dans l’architecture. « Je n’ai jamais regretté d’être architecte. Je regrette seulement de ne pas avoir pu le pratiquer longtemps », a-t-il déclaré.

Il a dit que même s’il a passé le reste de sa vie en dehors de l’architecture, il a tiré directement du sens de l’humanisme que cette profession rend. « À l’exception de ces deux années après l’obtention de mon diplôme de Cornell, j’ai travaillé dans un bureau d’architecte à Los Angeles », a-t-il déclaré.

« On ne peut pas faire une entreprise en tant qu’architecte », une déclaration injuste

L’homme de 83 ans a déclaré que des compétences telles que la capacité à assembler des éléments sont enseignées dans un programme d’études en architecture. « La sensibilité que vous créez en tant qu’architecte, la capacité d’assembler les choses, la capacité de mener un projet sur la base d’un budget, la complexité des différents matériaux qui se réunissent, toutes ces choses sont bien enseignées dans un programme d’études en architecture » dit Tata. Il a également plaisanté en disant que si quelqu’un disait que l’on ne serait pas équipé pour faire des affaires en tant qu’architecte, ce ne serait vraiment pas une déclaration juste.

L’année dernière, Ratan Tata a publié l’histoire de questions-réponses sur Instagram et a répondu à quelques questions. Dans l’une des réponses, il a répété qu’il aurait probablement essayé d’être un architecte à succès s’il n’avait pas dirigé le groupe Tata. Dans une autre question, on a demandé à Tata ce pour quoi il aimerait qu’on se souvienne de lui, ce à quoi Tata a répondu “Pour faire une différence peut-être”. Alors qu’interrogé sur son projet de rêve, Tata a répondu un projet où il pourrait s’attaquer à la malnutrition chez les nourrissons à travers l’Inde.

