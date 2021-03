Le régulateur alimentaire interdit le mélange d’huile de moutarde avec d’autres huiles comestibles

La taille de l’industrie de l’huile de moutarde est d’environ Rs 40 000 crore, aux prix actuels et à la production projetée des graines oléagineuses.

Le régulateur des normes alimentaires, la FSSAI, a interdit le mélange de tout type d’huile comestible avec de l’huile de moutarde à partir du 8 juin. Une telle interdiction avait été précédemment imposée à partir du 1er octobre de l’année dernière, pour être révoquée en moins de trois mois.

Alors que le gouvernement a insisté sur «Atmanirbhar» dans la production de graines oléagineuses, une politique cohérente pourrait l’aider à atteindre cet objectif et réduire la facture annuelle d’importation d’huile comestible de Rs 75000 crore, ont déclaré des sources de l’industrie.

Dans une notification publiée plus tôt ce mois-ci, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a inséré une clause 11 sous «Vente de certains adjuvants interdite» qui dit: «Toute huile végétale comestible multi-sources contenant de l’huile de moutarde fabriquée le 8 juin ou après cette date. , 2021. » Selon la réglementation FSSAI, le mélange de deux huiles comestibles est autorisé, à condition que la proportion en poids de toute huile végétale comestible utilisée dans le processus de mélange ne soit pas inférieure à 20%.

Des sources de l'industrie des huiles comestibles ont déclaré que les huiles mélangées étaient «sans scrupules» transmises à des consommateurs sans méfiance sous forme d'huile de moutarde. Il y avait une demande même de la part des véritables acteurs de l'industrie des huiles alimentaires pour arrêter la pratique du mélange dans l'huile de moutarde afin que la demande ne soit pas diluée et que les agriculteurs soient également payés des prix rémunérateurs pour les motiver à augmenter la production.

Selon les deuxièmes estimations préliminaires publiées par le ministère de l’Agriculture en février, il pourrait y avoir une production record de moutarde à 10,43 millions de tonnes pour la campagne 2020-2021 (juillet-juin), en hausse de plus de 14% par rapport à l’année précédente. Cependant, l’Organisation centrale pour l’industrie et le commerce du pétrole (COOIT) a estimé à 8,95 millions de tonnes la production de graines de moutarde, en hausse de plus de 19% par rapport à l’année dernière. Les estimations officielles suggèrent que la production de moutarde était de 9,12 millions de tonnes, tandis que COOIT la fixait à 7,5 millions de tonnes en 2019-20.

Heureusement pour les agriculteurs, les prix de la moutarde ont été robustes cette année alors que 77% des superficies cultivées avaient été récoltées au 19 mars.

Les semis ont également atteint un niveau record de 6,85 millions d’hectares cette année, contre une moyenne quinquennale de 5,9 millions d’hectares. Le prix moyen du mandi de la moutarde était de 5 121 Rs / quintal dans le Rajasthan, premier État producteur de l’Inde, en mars, en hausse de plus de 10% par rapport à son MSP de 4 650 Rs. Le prix de détail moyen de l’huile de moutarde dans toute l’Inde a également augmenté d’environ 19% pour atteindre 152 Rs / litre au cours des six derniers mois, ont révélé les données du ministère de la Consommation.

«Nous préconisons l’interdiction du mélange depuis un certain temps. L’huile de moutarde est l’une des huiles comestibles saines et l’interdiction du mélange encouragera de plus en plus de gens à adopter l’huile de moutarde. Cette décision aidera également les agriculteurs à obtenir un meilleur prix pour leurs produits et contribuera à réduire la dépendance à l’égard des importations pour répondre à nos besoins en huile comestible », a déclaré Suresh Nagpal, président de COOIT.

Le ministère de l’Agriculture avait proposé un plan quinquennal de mission d’huile comestible à une dépense estimée à Rs 19 000 crore pour réduire l’importation d’huiles comestibles telles que l’huile de palme et de soja. Cependant, aucune annonce de ce type n’a été faite lors du budget de l’exercice 22, et une décision pourrait être prise vers le 15 août, ont indiqué des sources.

