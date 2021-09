Le régulateur allemand BaFin approuve la première offre de jetons de sécurité basés sur Bitcoin

in

17 sept. 2021 à 11:16 UTC

Le régulateur allemand des finances BaFin a approuvé la première offre de jetons de sécurité (STO) émise sur une chaîne latérale Bitcoin pour le marché allemand.

L’approbation a été obtenue par le marché des actifs alternatifs STOKR pour héberger l’offre de jetons de sécurité pour la flotte de science-fiction MMO Infinite, selon un communiqué de presse partagé avec le BTC Times.

EXO, le jeton de sécurité vendu dans l’offre, est émis sur le Liquid Network, une chaîne latérale Bitcoin développée par la société d’infrastructure Bitcoin Blockstream et exploitée par une fédération d’institutions financières. Conçu à l’origine principalement avec les besoins des commerçants à l’esprit pour offrir une possibilité de transactions rapides et confidentielles afin de soulager la maintenance Bitcoin, Liquid permet également l’émission d’offres de jetons de sécurité via la plate-forme d’émission Blockstream AMP.

Les STO les plus notables actuellement hébergées sur Liquid sont Mining Note (BMN) de Blockstream et Infinite Fleet, un jeu développé par Pixelmatic de Samson Mow. Infinite Fleet a en outre choisi d’émettre sa devise dans le jeu sur Liquid, ainsi que de rendre les vaisseaux spatiaux disponibles dans le jeu en tant que NFT sur la chaîne latérale, une mesure prise pour permettre un échange facile des actifs dans le jeu.

L’approbation de BaFin marque la première fois qu’une STO basée sur une chaîne latérale Bitcoin reçoit le feu vert sur le marché allemand ; auparavant, BaFin n’avait approuvé que les offres basées sur Ethereum.

“Ethereum était la plate-forme la plus populaire pour les STO, mais ses frais élevés et son infrastructure peu fiable poussent les émetteurs de titres à de meilleures alternatives”, a déclaré le créateur d’Infinite Fleet Samson Mow au BTC Times, “Le liquide est conçu pour renforcer les marchés des capitaux et parfaitement positionné pour servir de plate-forme pour les offres de titres numériques.

À l’avenir, Bitcoin pourrait devenir l’infrastructure de choix pour les émetteurs de jetons de sécurité, estime le cofondateur de STOKR, Tobias Seidl : « Nous considérons Bitcoin comme une épine dorsale fondamentale des futurs marchés de capitaux, qui seront construits sur des blockchains.

Le marché des jetons de sécurité a connu une croissance accélérée cette année, avec une capitalisation boursière actuelle supérieure à 1,1 milliard de dollars, selon les données de Security Token Market.

