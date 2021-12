Le régulateur américain démolit l’opération d’Iberdrola pour créer un géant de l’énergie dans le pays

09/12/2021 à 11:43 CET

Le régulateur de l’État du Nouveau-Mexique a annulé le rachat par Iberdrola, via sa filiale Avangrid, de PNM Resources, la grande opération de l’entreprise énergétique espagnole d’accélérer sa croissance sur le marché américain.

Le non à l’opération a été unanime de la part des cinq membres de la commission, ils ont estimé que les risques de l’accord l’emportent sur les avantages promis aux contribuables de l’État.

Ainsi, le groupe présidé par Ignacio Sánchez Galán souffre un revers dans sa grande opération sur un marché comme les États-Unis, qui supposait une valeur d’entreprise implicite d’environ 8 300 millions de dollars (environ 7 007 millions d’euros), compte tenu d’une dette nette plus les ajustements d’environ 4 000 millions de dollars (environ 3 377 millions d’euros).

L’acquisition impliquait la création de l’une des plus grandes entreprises du secteur nord-américain, avec dix compagnies d’électricité réglementées dans six États (New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nouveau-Mexique et Texas) et le troisième opérateur renouvelable du pays, avec une présence totale dans 24 états.

Des sources d’Iberdrola ont montré à Europa Press leur « déception » pour cette décision « injuste » et ont indiqué leur intention de recours devant la Cour suprême.

En ce sens, ils ont rappelé que l’opération avait déjà eu l’approbation dans tous les permis précédents de différentes organisations et avec le soutien de groupes d’intérêt. « Nous espérons un jour accueillir la famille Avangrid au Nouveau-Mexique », ont-ils ajouté.

Pour sa part, Le président et chef de la direction de PNM Resources, Pat Vincent-Collawn, a été déçu par la décision du régulateur et il a estimé que « le bien-fondé des accords conclus par les parties n’avait pas été pris en compte et la demande d’audition des plaidoiries a également été rejetée ».

« Nous avons présenté un accord qui renforcerait l’avenir du Nouveau-Mexique en nous associant à une entreprise mondiale pour relever les défis du changement climatique tout en garantissant un service abordable et fiable aux clients de PNM pour les années à venir », a-t-il déploré dans un communiqué.

Au total, cinq agences fédérales et la Texas Public Utilities Commission avaient déjà terminé leurs examens et approuvé la fusion., laissant ainsi la Commission de réglementation publique du Nouveau-Mexique comme la seule approbation restante requise pour l’exploitation.

Avant ce vote final de la commission de l’État du Nouveau-Mexique, les membres de l’instance avaient déjà montré vos doutes pour soutenir l’opération en raison des inquiétudes concernant le dossier de service public d’Avangrid dans le Maine déjà l’enquête en Espagne à Iberdrola pour la Affaire Villarejo.

La combinaison d’Avangrid et de PNM, avec environ 4,1 millions de points d’approvisionnement, une base d’actifs régulés (RAB) d’environ 14,4 milliards de dollars (environ 12 157 millions d’euros), plus de 168 000 kilomètres de réseaux de distribution et de transport et environ 10,9 gigawatts (GW) de capacité installée, allait accélérer la croissance du Groupe Iberdrola aux États-Unis.