Le régulateur américain ordonne à Tether de payer 41 000 000 $ d’amendes – Voici pourquoi

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ordonne aux entités derrière le Tether stablecoin (USDT) de payer 41 millions de dollars d’amendes.

Selon un nouveau communiqué de presse, la CFTC a accusé Tether Holdings Limited, Tether Limited, Tether Operations Limited et Tether International Limited d’avoir fait des « déclarations fausses ou trompeuses et des omissions de matériel » liées à l’USDT.

L’USDT est indexé sur le dollar américain, et Tether prétend qu’il est entièrement adossé aux actifs fiduciaires correspondants, y compris le dollar et l’euro.

Selon la déclaration, le régulateur a examiné 26 mois entre 2016 et 2018 et a constaté que Tether ne disposait que de réserves suffisantes pour soutenir entièrement l’USDT sur 27,6% des jours examinés.

« En fait, les réserves Tether n’étaient pas ‘entièrement soutenues’ la plupart du temps. L’ordonnance constate en outre que Tether n’a pas divulgué qu’elle incluait des créances non garanties et des actifs non fiduciaires dans ses réserves, et que Tether a faussement déclaré qu’elle subirait des audits professionnels de routine pour démontrer qu’elle maintenait « 100 % de réserves à tout moment », même bien que les réserves de Tether n’aient pas été auditées.

La CFTC indique également que Tether a puisé ses fonds de réserve dans les fonds opérationnels et clients de l’échange crypto Bitfinex.

«L’ordonnance constate également qu’au lieu de détenir toutes les réserves de jetons USDT en dollars américains, telles qu’elles sont représentées, Tether s’est appuyée sur des entités non réglementées et certains tiers pour détenir des fonds comprenant les réserves ; des fonds de réserve mélangés avec les fonds opérationnels et clients de Bitfinex ; et détenait des réserves dans des produits financiers non fiduciaires. L’ordonnance constate en outre que les actifs combinés de Tether et de Bitfinex comprenaient des fonds détenus par des tiers, y compris au moins 29 accords qui n’étaient documentés par aucun accord ou contrat, et que Tether a transféré les fonds de réserve de Tether à Bitfinex, y compris lorsque Bitfinex avait besoin d’aide pour répondre à une « crise de liquidité ».

