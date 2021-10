Le régulateur britannique de la concurrence va lancer une enquête sur le streaming musical

En juillet, à la suite d’une enquête de plusieurs mois, une commission parlementaire britannique a appelé à une « réinitialisation complète » de l’économie du streaming musical. Aujourd’hui, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a dévoilé des plans pour « une étude de marché sur le streaming musical ».

L’Autorité de la concurrence et des marchés – qui enquête sur l’achat de 430 millions de dollars d’AWAL par Sony Music – a annoncé aujourd’hui sa « sonde » de streaming musical, reconnaissant dès le début du communiqué correspondant que les responsables travaillaient « pour examiner et développer la portée finale de l’étude de marché, avant de le lancer officiellement dans les plus brefs délais.

Compte tenu de cette considération et de ce développement continus de l’étude de marché sur le streaming musical, l’étendue et les détails de l’enquête n’ont pas encore été révélés publiquement. Cependant, le directeur général de la CMA, Andrea Coscelli, a noté dans un communiqué que les conclusions de l’enquête pourraient ouvrir la voie à « d’autres mesures ».

« Le Royaume-Uni a une histoire d’amour avec la musique et abrite de nombreux artistes parmi les plus populaires au monde. Nous voulons faire tout notre possible pour que ce secteur soit compétitif, prospère et fonctionne dans l’intérêt des mélomanes », a déclaré Coscelli, qui est devenu directeur général de l’agence gouvernementale de huit ans en juillet 2016.

« Au cours de la dernière décennie, l’industrie de la musique a évolué de manière presque méconnaissable, le streaming représentant désormais plus de 80 % de toute la musique écoutée dans ce pays. Une étude de marché nous aidera à comprendre ces changements radicaux et à déterminer si la concurrence dans ce secteur fonctionne bien ou si des mesures supplémentaires doivent être prises », a-t-il conclu.

De plus, Coscelli a informé les législateurs, y compris Président du comité DCMS Julian Knight de l’enquête dans une lettre ouverte, tandis que le député Knight de Solihull a applaudi dans un communiqué « l’enquête sur le streaming musical et la domination des grands groupes de musique ».

L’Association of Independent Music (AIM) a contacté DMN avec une déclaration du PDG Paul Pacifico, qui a déclaré à propos de l’étude de marché du streaming musical de la CMA : « AIM représente un marché inclusif et ouvert qui offre de véritables opportunités pour tous.

« Les inquiétudes autour de l’hyperconcentration du pouvoir des majors qui contrôlent 75 % du marché et la dynamique entre les entreprises musicales et technologiques sont quelques-uns des sujets qui pourraient bien bénéficier de cette étude de marché CMA, qui pourrait aider à renforcer la compréhension et la confiance de toutes les parties prenantes dans la musique, des créateurs aux consommateurs », a conclu Pacifico.

Le rapport du comité DCMS lui-même – qui s’étend sur 118 pages stupéfiantes – propose des commentaires et des recommandations concernant tout, des «contrats injustes» aux revenus de streaming «pitoyables» et des «obstacles pour les nouveaux interprètes» du paysage musical contemporain à l’influence de grande envergure des grands labels. .

Sur ce dernier front, une partie substantielle du document détaillé examine l’impact des trois grands labels, les auteurs indiquant que « les problèmes apparemment créés par le streaming reflètent simplement des problèmes structurels plus fondamentaux au sein de l’industrie de la musique enregistrée ».