Le régulateur britannique de la publicité cible les dépenses et la publicité dans le jeu

Le Royaume-Uni Autorité des normes de publicité a publié de nouvelles directives pour les dépenses dans le jeu. Les nouvelles mesures introduites la semaine dernière ont été introduites pour garantir que les publicités soient plus transparentes pour les consommateurs.

Si vous avez déjà été confus ou induit en erreur par les énormes lots de devises premium que vous obtenez dans les jeux, ou si vous avez été attiré par des offres limitées dans le temps, ces nouvelles directives sont susceptibles d’avoir un effet sur vous.

Le nouveau guide, que vous pouvez lire dans son intégralité sur le lien, aborde les pratiques dans le jeu conçues pour inciter les joueurs à dépenser plus d’argent, ainsi que la façon dont les jeux sont annoncés de manière plus générale.

Les jeux qui offrent de la monnaie dans le jeu qui peut également être gagnée en jouant sont exemptés de certaines des mesures, l’ASA notant que les différents types de jeux doivent être mesurés différemment. Conformément aux nouvelles directives, toute devise premium annoncée doit indiquer clairement sa valeur réelle dans une valeur monétaire claire.

Il convient de noter que ces directives ne sont pas juridiquement contraignantes – mais les entreprises ne seraient pas sages de continuer à exploiter les clients d’une manière contraire à ce qui a été publié dans la dernière mise à jour.

« L’ASA (l’un des organismes de surveillance de la publicité au Royaume-Uni) a publié ses nouvelles directives sur les achats publicitaires dans le jeu. C’est énorme et nécessitera des changements importants dans les pratiques actuelles de l’industrie », a expliqué l’associé juridique Peter Lewin sur Twitter.

“N’oubliez pas que bien que l’ASA n’ait pas de pouvoirs d’amende, elle a fonctionné avec succès à ce jour sur la base du nom et de la honte (et peut référer les contrevenants graves à d’autres organismes de réglementation dotés de pouvoirs plus puissants).”

Cela fait suite à la conclusion de la Chambre des Lords du Royaume-Uni que les loot boxes sont des jeux d’argent et devraient être réglementés, après que le comité Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) a demandé que les loot boxes soient retirées des jeux vendus aux enfants.