Le régulateur britannique de la publicité publie de nouvelles directives de dépenses dans le jeu

Le régulateur britannique de la publicité, le Committee of Advertising Practice (CAP), a publié de nouvelles directives proposées sur la manière dont les entreprises doivent gérer les achats dans le jeu.

Dans un document publié sur le site Web de l’organisation, il est indiqué que ces nouvelles règles sont là pour garantir que les publicités ne soient pas trompeuses lorsqu’il s’agit d’achats dans le jeu.

En ce qui concerne les nouvelles règles proposées, CAP se dit “préoccupé” par la façon dont certains jeux masquent la somme d’argent réelle qu’ils dépenseront dans le jeu en raison de l’utilisation combinée de la monnaie virtuelle, des choix de prix et du regroupement. En conséquence, le coût réel des achats dans le jeu doit être clairement expliqué aux consommateurs.

CAP indique également que la publicité revendiquant le “meilleur rapport qualité-prix” concernant les lots de produits du jeu ne devrait pas parler du coût global du lot, mais du coût des articles individuels. L’organisation dit également que les consommateurs doivent être informés des prix impairs dans un jeu.

C’est à ce moment-là que les entreprises vendent des quantités de monnaie virtuelle contre de l’argent réel par incréments, de sorte que les utilisateurs sont souvent obligés d’acheter plus de monnaie dans le jeu que ce qui est réellement nécessaire.

Ces règles ne s’appliquent qu’aux objets qui nécessitent de l’argent réel pour acquérir ; les achats qui obligent les joueurs à accumuler de la monnaie virtuelle ne sont pas couverts. CAP a également déclaré que les entreprises disposaient de six mois pour modifier le contenu du jeu afin de se conformer à la réglementation, tandis que des modifications devaient être apportées aux publicités concernant ces éléments.

