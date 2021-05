Actualités Bitcoin

Le régulateur britannique de la publicité soutient les plaintes contre la publicité Bitcoin «Il est temps d’acheter»

L’Autorité des normes de publicité (ASA) a demandé à Luno Exchange de préciser que l’investissement dans Bitcoin est volatil, sujet à des pertes et sur un marché non réglementé.

Le Royaume-Uni a interdit une campagne publicitaire qui dit «il est temps d’acheter» du bitcoin. Le régulateur de la publicité du pays a cité la campagne comme étant irresponsable et trompeuse pour son interdiction.

[/beg-green-box-list]

La campagne a été menée par l’échange de crypto-monnaie Luno en février, qui avait ses affiches sur les réseaux du métro de Londres et des bus de Londres avec Bitcoin avec le texte “Si vous voyez Bitcoin dans le métro, il est temps d’acheter”.

L’Advertising Standards Authority (ASA) a déclaré mercredi avoir reçu trois plaintes selon lesquelles l’annonce n’illustrait pas le risque de l’investissement en tant que tel était trompeuse et qu’elle profitait de l’inexpérience des consommateurs.

Le régulateur a confirmé les problèmes avec l’annonce qu’il s’agissait d’un appel à l’action pour acheter la crypto-monnaie, un investissement qui, selon lui, était «complexe, volatil et pourrait exposer les investisseurs à des pertes» contrairement à l’impression de simple et conventionnelle donnée par le annonce en tant que telle une violation du Code.

L’ASA a décidé que les publicités ne devaient plus apparaître sous la forme faisant l’objet de la plainte, et Luno doit indiquer «suffisamment clairement» que les investissements dans Bitcoin étaient variables et que le marché n’était pas réglementé.

Bitcoin / USD BTCUSD

38 587,8792 899,102,33 $

Volume 51,58 bChange 899,10 $ Ouvert 38587,8792 $ Circulation 18,72 m Plafond de marché 722,33 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.