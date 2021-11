Le régulateur britannique impose à Facebook de vendre Giphy en raison de problèmes antitrust

L’année dernière, Facebook a annoncé son intention d’acquérir le populaire service GIF Giphy dans le cadre d’un accord évalué à environ 400 millions de dollars. Alors que Facebook (maintenant Meta) avait déclaré que son objectif avec l’acquisition de Giphy était d’intégrer profondément le service avec Instagram, les régulateurs ont maintenant ordonné à Facebook de vendre Giphy en raison de problèmes antitrust…

Dans un communiqué de presse, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré que son enquête avait conclu que « l’acquisition de Giphy par Facebook réduirait la concurrence entre les plateformes de médias sociaux et que l’accord a déjà éliminé Giphy en tant que challenger potentiel sur le marché de la publicité display ».

Selon la CMA, l’accord permettrait à Facebook « d’augmenter son pouvoir de marché déjà important » en :

refuser ou limiter l’accès d’autres plates-formes aux GIF Giphy, générer plus de trafic vers les sites appartenant à Facebook – Facebook, WhatsApp et Instagram – qui représentent déjà 73% du temps d’utilisateur passé sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni, ou modifier les conditions d’accès en exigeant, par exemple, que TikTok, Twitter et Snapchat fournissent plus de données utilisateur afin d’accéder aux GIF Giphy.

L’un des objectifs de l’enquête était « comment l’accord affecterait le marché de la publicité display ».

L’AMC a découvert que les services publicitaires de Giphy avaient le potentiel de concurrencer les propres services de publicité display de Facebook. Ils auraient également encouragé une plus grande innovation de la part d’autres acteurs du marché, y compris les sites de médias sociaux et les annonceurs. Facebook a mis fin aux services publicitaires de Giphy au moment de la fusion, supprimant une source importante de concurrence potentielle.

En fin de compte, la CMA conclut que ces préoccupations « ne peuvent être résolues que par Facebook vendant Giphy dans son intégralité à un acheteur approuvé ». Vous pouvez lire tous les détails ici.

