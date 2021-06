Le régulateur britannique notifie le cas de 111 sociétés cryptographiques non enregistrées… et FOMO

in

23 juin 2021 10:26 UTC

| Mise à jour:

23 juin 2021 à 10:26 UTC

Par Clark

La Financial Conduct Authority a informé les clients britanniques de la gestion de 111 sociétés cryptographiques non enregistrées, qualifiant cela de « risque terriblement réel ».

L’organisme de réglementation monétaire du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), a informé les clients de 111 sociétés cryptographiques qui doivent néanmoins s’enregistrer auprès de la FCA.

Depuis le 10 janvier, toutes les sociétés de cryptographie basées au Royaume-Uni doivent se conformer aux lois sur le financement anti-argent et contre le terrorisme, puis s’inscrire auprès de la FCA afin de travailler légalement. plusieurs ne sont pas encore terminés.

Mark Steward, responsable du contrôle social de la FCA, a déclaré lors de l’événement «City & Financial’s Town Week» le 22 juin que les entités cryptographiques non réglementées constituent une menace pour les clients, les banques et les sociétés de paiement qui font affaire avec elles, notant que :

«Nous avons de nombreuses sociétés qui font clairement des affaires au Royaume-Uni sans être enregistrées chez nous et qui traitent quelqu’un: banques, sociétés de services de paiement, consommateurs. C’est souvent un risque terriblement réel, donc nous sommes inquiets à ce sujet. »

La FCA a compilé une liste de près de 100 sociétés cryptographiques qui semblent être opérationnelles non enregistrées, de sorte que les investisseurs vérifieront si une entreprise qui traumatisera n’est pas conforme.

Le chien de garde de l’argent semble être un argument supplémentaire à la lumière de la qualité croissante de la crypto-monnaie au sein du royaume. conformément à la récente enquête de la FCA, une paire de 3 millions d’adultes du royaume détiennent actuellement des cryptos. Cependant, il y a eu une tendance à la baisse notable dans la compréhension globale des investisseurs des actifs cryptographiques qu’ils possèdent.

Steward a comparé l’expansion du secteur de la cryptographie à la manie néerlandaise des plantes liliacées des années 1630, notant que la peur de manquer (FOMO) en pousse plusieurs à prendre position sur des actifs extrêmement volatils :

« La raison pour laquelle plusieurs font des investissements maintenant pourrait être parce qu’ils ont peur de rater ce qui peut être un boom. Laissant de côté à quel point ces instruments sont vraiment volatiles, c’est la manie des tulipes liliacées écrite partout.

Les obstacles opérationnels des lois rigoureuses du Royaume-Uni contre le blanchiment d’argent pourraient également mettre de côté de nombreuses sociétés non enregistrées, avec Cointelegraph nouvelles le 4 juin que jusqu’à présent 51 sociétés cryptographiques ont retiré leurs demandes d’enregistrement auprès de la FCA.

Le gouvernement britannique tente activement de lutter contre les comportements criminels qui utilisent la crypto comme la dissimulation et le financement par la coercition.

Selon le Times UK, plus tôt ce mois-ci, la police de la ligne du métro de Londres a impliqué des modifications législatives qui modifieront les autorités pour qu’elles abordent la cryptographie d’une manière très similaire à la criminalité en espèces.

La police de la ligne de métro aurait demandé à l’assemblée générale d’autoriser le gel des actifs cryptographiques des entreprises et des personnes faisant l’objet d’une enquête, tout en demandant en outre des lois rigoureuses qui pourraient rendre plus difficile pour les criminels la formation de transferts cryptographiques.

FCA prudent

La FCA a adopté une approche extrêmement prudente en matière de cryptographie, le chien de garde du gouvernement ayant obligatoirement interdit les plateformes de dérivés cryptographiques en janvier, tout en avertissant les investisseurs des risques liés à la cryptographie ce même mois.

La FCA a été nommée superviseur des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de la lutte contre le terrorisme le 10 janvier 2021, et à partir de cette date, toutes les sociétés de crypto-actifs basées au Royaume-Uni ont dû obéir aux lois anti-blanchiment et s’enregistrer auprès de la FCA.

Les entreprises opérant avant le 10 janvier de cette année devaient utiliser un régime d’enregistrement temporaire (RRT) qui permettait aux entreprises de poursuivre leur mercantilisme alors que la FCA traitait leurs enregistrements complets en cours d’évaluation.

Un manque de processus sur place en raison de la pandémie mondiale a entraîné un très grand nombre de demandes qui sont toujours en cours de traitement, et la FCA a donc proclamé le 3 juin que la date ultime pour les enregistrements temporaires avait été prolongée de juillet 2021 à mars 2022.

Clark

Chef de la technologie.