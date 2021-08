Le régulateur coréen va emballer 11 échanges de crypto-monnaie avant le moment de la réglementation

3 août 2021 07:49 UTC

| Actualisé:

3 août 2021 à 07:49 UTC

Par Clark

Sud Le principal régulateur financier coréen peut regrouper 11 bourses de crypto-monnaie prétendument engagées dans des schémas de compte bancaire fallacieux, selon les médias natifs. Pendant ce temps, le moment où tous les échanges cryptographiques s’adapteront à la réglementation du pays approche et la plupart d’entre eux n’ont pas été prêts à répondre aux besoins.

11 échanges cryptographiques pourraient être emballés

Le principal régulateur financier de Corée du Sud, la Commission des services financiers (FSC), pourrait regrouper 11 bourses de crypto-monnaie, selon le Korean Peninsula Herald, citant des sources commerciales inconnues. Les 11 échanges cryptographiques auraient utilisé des comptes bancaires collectifs fallacieux et, par conséquent, le FSC prévoit d’informer les poursuites et la police des activités illégales présumées, les autres sources, notant que les échanges peuvent se rendre compte qu’il n’est pas possible d’exiger les approbations du FSC pour poursuivre leurs activités. Les noms des échanges n’ont pas été révélés. Les échanges cryptographiques devraient obtenir l’approbation du FSC d’ici le 24 septembre pour poursuivre leurs activités. Certains efforts visant à prolonger les échanges pour s’adapter aux lois, comme par le législateur du parti au pouvoir, Cho Myeong-hee, qui espérait augmenter le délai jusqu’au 24 décembre, sont licenciés. Le FSC respecte sa date limite du 24 septembre, déclarant que les échanges cryptographiques ont déjà reçu un montant de grâce de six mois. L’une des nécessités est que les échanges cryptographiques s’associent à des banques natives pour ouvrir des comptes en nom réel pour les acheteurs. Cependant, les banques hésitent à s’associer à des bourses autres que les quatre plus élevées : Bithumb, Upbit, Coinone et Korbit. tout en n’ayant pas le pouvoir de fournir des comptes en nom réel, les échanges peuvent aller à l’arrêt des opérations. Plusieurs bourses de taille moyenne ont déjà annoncé leur intention de regrouper ou de suspendre les services, a indiqué la publication, ajoutant que Darlbit a cessé ses activités le 15 juillet. n’est pas une brève mais une vie permanente pour fermer les affaires. les personnes qui possèdent des crypto-monnaies sur le compte doivent les retirer avant 15h00 le 31 août. ” Une autre demande est que les échanges doivent acquérir un certificat de système de gestion de la sécurité de l’information (SMSI). plusieurs échanges cryptographiques dans les pays asiatiques se rendent également compte qu’il est difficile de répondre aux exigences de cette certification. La publication a noté que l’échange Bitsonic, par exemple, a proclamé le 30e mois du calendrier grégorien qu’il cesserait brièvement de fournir des services pour renouveler ses systèmes de service afin de répondre aux besoins du SMSI.

Clark

Chef de la technologie.

li,.alm-listing .alm-reveal>li,.alm-listing>li{background:0 0;margin:0 0 30px;padding:0 0 0 170px;overflow:hidden;position:relative;list-style: none}.alm-listing .alm-paging-content>li.no-img,.alm-listing .alm-reveal>li.no-img,.alm-listing>li.no-img{padding:0}. alm-listing .alm-paging-content>li p,.alm-listing .alm-reveal>li p,.alm-listing>li p{margin:0}.alm-listing .alm-paging-content>li h3 ,.alm-listing .alm-reveal>li h3,.alm-listing>li h3{margin:0 0 10px}.alm-listing .alm-paging-content>li img,.alm-listing .alm-reveal> li img,.alm-listing>li img{position:absolute;left:0;top:0;border-radius:2px}]]>