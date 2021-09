Le régulateur de l’UE considère les crypto-monnaies comme un signe d’une prise de risque accrue dans le climat actuel

in

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié son rapport sur les tendances, les risques et les vulnérabilités des marchés de l’Union européenne au cours du premier semestre 2021 (1S21).

Leurs conclusions comprenaient l’argument selon lequel la volatilité et la croissance extraordinaires des marchés des crypto-monnaies plaident en faveur d’un régime réglementaire spécifique, comme indiqué dans les règlements de la Commission européenne sur les marchés des actifs cryptographiques.

Beaucoup a dépendu de la reprise de l’UE et du marché mondial au cours du 1S21 au milieu de l’impact continu de la pandémie de COVID-19. Le rapport de l’ESMA note que les perspectives économiques ont continué de s’améliorer dans l’ensemble et que l’économie européenne devrait désormais atteindre sa production d’avant la pandémie d’ici la fin de 2022, plus tôt que prévu.

Cette reprise a été tirée par l’assouplissement des restrictions de santé publique, une certaine réduction de l’incertitude et l’activisme des banques centrales pour fournir des politiques monétaires de soutien. En ce qui concerne les risques à moyen terme du climat actuel, l’ESMA a pris les marchés des crypto-monnaies comme référence pour le sentiment et la dynamique du marché au cours des six derniers mois :

« La hausse des valorisations dans toutes les classes d’actifs, les fluctuations massives des prix des actifs cryptographiques et les risques liés aux événements observés au 1S21 dans un contexte de volumes de transactions élevés soulèvent des questions sur l’augmentation des comportements de prise de risque et l’exubérance possible du marché. »

Cette exubérance, de l’avis de l’ESMA, a été visible dans la saga GameStop et l’augmentation plus large du commerce de détail entraînée par les médias sociaux, associée à l’énorme croissance des prix des actifs cryptographiques au premier trimestre de cette année. Une grande partie de cette augmentation de l’activité commerciale s’est produite en dehors du périmètre réglementaire de l’UE, souligne le rapport, suscitant des inquiétudes quant à la protection des investisseurs.

L’ESMA a attribué la hausse de la confiance des consommateurs au cours de cette période à un certain nombre de facteurs, notamment de nouveaux modèles commerciaux innovants et des fonctionnalités ludiques sur les plateformes de trading en ligne et mobiles. Parallèlement au boom du commerce de détail, l’ESMA surveille de près la finance décentralisée (DeFi), notant que les 47 milliards d’euros (55,3 milliards de dollars) bloqués dans DeFi début septembre ont chuté de leurs sommets à la mi-mai, mais ils ont augmenté de 1 200 %. . depuis fin juillet 2020.

L’ESMA a reconnu les avantages de DeFi, notamment la désintermédiation, la disponibilité 24h/24 et 7j/7 et la résistance à la censure, notant que l’utilisation croissante de pièces stables et de monnaies numériques est susceptible de rendre les banques centrales plus poreuses au fil du temps. Cependant, notamment en raison de la proactivité des investisseurs institutionnels, l’ESMA a estimé qu’il existe une possibilité croissante que les risques DeFi se répercutent sur l’économie réelle, bien que le marché reste pour le moment petit.

Le rapport note également que les investisseurs institutionnels commencent à considérer l’impact environnemental du Bitcoin (BTC) en termes d’objectifs ESG, ce qui alimente l’intérêt croissant pour l’Ether (ETH). Outre ses références environnementales, l’ESMA a attribué le succès de l’ETH à sa fonctionnalité de contrat intelligent, à l’essor de DeFi et au rôle de la blockchain dans l’écosystème des jetons non fongibles.

L’évaluation du régulateur a été partagée par le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, qui a fait valoir cet été que la mise à niveau de la blockchain aiderait probablement Ether à dépasser Bitcoin en tant que plus grande crypto-monnaie.