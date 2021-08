Le régulateur espagnol émet un avertissement à 12 entreprises de cryptographie, dont Huobi et Bybit

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le régulateur espagnol des valeurs mobilières met en garde 12 sociétés, dont Huobi et Bybit, pour ne pas s’être enregistrées. Cependant, il n’interdit pas les échanges.

La Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières, l’organisme de réglementation, a émis un avertissement à 12 entreprises, dont les bourses de crypto Huobi et Bybit, pour avoir fourni des services d’investissement sans être enregistré auprès des autorités.

Voici ce qu’il est dit dans l’avis d’avertissement du 16 août 2021 :

Selon les registres de la CNMV, ces institutions ne sont pas inscrites au registre correspondant de cette Commission et, par conséquent, elles ne sont pas autorisées à fournir des services d’investissement ou d’autres activités soumises au contrôle de la CNMV.

Les avertissements ne signifient pas nécessairement que les échanges seront interdits dans le pays ou qu’ils sont frauduleux. L’organisme n’a que des pouvoirs administratifs et devrait faire appel à la justice pour sanctionner les signatures, selon leur site Web. L’avertissement est principalement destiné à alerter les opérateurs et les consommateurs de ne pas les utiliser.

Outre Huobi et Bybit, les autres sociétés de l’avis sont les bourses Dsdaq Market, Markets Cube et Expertise Trader ; Plateformes de trading Markets EU, Profit Assist et Financial Resident ; la société d’investissement australienne Liberty Sky ; l’émetteur de jetons cryptographiques N2 Group ; et Le Marché Limité.

La CNMV a été alertée du problème des transactions irrégulières. L’année dernière, il a publié une liste de “chiringuitos”, comme sont appelées les entreprises qui fournissent illégalement des services d’investissement.

