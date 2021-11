Le régulateur européen refroidit les propositions espagnoles sur l’énergie

17/11/2021 à 19:53 CET

Silvia Martinez

Le rapport préliminaire sur la hausse des prix de l’énergie et le fonctionnement du marché de l’électricité préparé par le Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) -le définitif sera prêt jusqu’en avril 2022- refroidit les propositions du gouvernement de Pedro Sánchez pour faire face à la crise des prix dans le secteur. Les experts désapprouvent l’idée de limiter le prix du gaz ou de fixer un prix moyen entre toutes les technologies ou les achats centralisés demandé par certains pays, même s’ils admettent qu’il mérite une « bonne analyse & rdquor ; l’idée d’élargir les réserves stratégiques.

Le document répond à la commission faite par la Commission européenne et les Vingt-sept lors du sommet des dirigeants tenu en octobre, dans laquelle les divergences d’opinion sur la manière de répondre à la crise énergétique en Europe étaient évidentes. Alors que les pays du sud, comme l’Espagne ou la France, appellent à des mesures énergiques et à des changements plus profonds, les pays du nord, à commencer par les Pays-Bas ou l’Allemagne, considèrent que la hausse des prix étant temporaire, des mesures nationales à court terme suffisent à soutenir les personnes vulnérables. ménages et entreprises.

Et, pour le moment, les experts européens tirent plus au nord. Le rapport constate que, bien que les prix aient atteint « Des niveaux sans précédent & rdquor; sur le Vieux Continent – 400 % plus cher qu’en avril pour le gaz et 200 % pour l’énergie – le rebond est « temporaire » & rdquor; et soulignent que les marchés à terme prévoient une « baisse significative » des prix de gros du gaz et de l’électricité en printemps 2022, une fois cet hiver passé.

Plafonnement des prix

Le document, qui servira à alimenter les propositions sur le marché du gaz que fera l’Exécutif communautaire en décembre ainsi que le nouveau débat des dirigeants européens, prévient que bien que l’idée d’établir un le plafonnement des prix peut « atténuer les préoccupations à court terme & rdquor ;, Elle peut également compromettre des objectifs plus larges, tels que l’innovation ou la concurrence, ainsi que la confiance dans les marchés de gros, ce qui pourrait à son tour entraîner une réduction du nombre d’opérateurs et des prix plus élevés.

« Un dilemme fondamental dans les situations de prix inhabituellement élevés est que, tandis que les politiciens se concentrent sur la protection des plus vulnérables, le rôle de la valeur des signaux de prix ne doit pas disparaître. Au contraire, ces signaux aident à conduire le comportement souhaité. En l’absence de tels signaux, les options sont susceptibles de conduire à des comportements moins attendus & rdquor ;, note le rapport de l’ACER, qui considère que ce type d’approche pourrait menacer la sécurité d’approvisionnement à moyen terme.

Réserves stratégiques

Concernant l’augmentation des réserves stratégiques, les experts soutiennent que bien qu’elles conduisent à un « stock & rdquor ; le gaz peut également « réduire l’efficacité de l’approvisionnement & rdquor ; et restreindre l’activité d’entreposage commercial, ce qui pourrait entraîner des « prix finaux plus élevés & rdquor ;, nécessitant ainsi » une analyse appropriée & rdquor ;. Le rapport met également en garde contre le fait qu’il n’est pas clair que le achats de gaz centralisés avoir un impact sur les prix et souligne que les achats collectifs proposés par les entreprises européennes devraient être suffisamment attractifs face à la demande accrue des marchés asiatiques, qui font grimper les prix.

De plus, les gazoducs qui alimentent l’Europe n’ont pas renforcé leur approvisionnement jusqu’à présent, c’est pourquoi ils considèrent que « c’est une question ouverte de savoir si les achats conjoints auraient un effet matériel & rdquor ;. De plus, ils optent pour d’autres mesures alternatives telles qu’une poursuite de l’harmonisation des règles du marché. Bien que plusieurs pays aient également demandé une enquête à la Commission européenne sur une éventuelle manipulation des marchés de l’énergie, les experts soulignent qu’à ce jour, aucune « preuve évidente » de manipulation systématique n’a été détectée.