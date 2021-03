Le régulateur financier allemand émet un avertissement sur les investissements cryptographiques de détail

L’Autorité fédérale de surveillance financière allemande, ou BaFin, a mis en garde les investisseurs contre les risques liés aux investissements en crypto-monnaie.

Dans une alerte de protection des consommateurs publiée vendredi sur son site Web, le régulateur a offert un avertissement sur l’implication de la cryptographie de la part des investisseurs de détail.

Dans le cadre de sa déclaration, BaFin a fait écho aux avertissements similaires adoptés par plusieurs régulateurs européens, notamment l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité bancaire européenne.

Selon BaFin, les investisseurs particuliers doivent être conscients des risques de subir des pertes à 100% de leurs investissements cryptographiques.

Alors que les législateurs de l’Union européenne travaillent toujours à la création d’un ensemble de lois à l’échelle de l’UE pour les monnaies virtuelles, les régulateurs allemands disposent déjà d’un cadre juridique pour les actifs numériques dans le pays.

Les fournisseurs de garde crypto, les bourses et autres entreprises ne peuvent opérer en Allemagne que sous licence de BaFin. Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, le pays a légalisé les titres numériques en décembre 2020.

Dans le cadre réglementaire quelque peu clair des crypto-monnaies en Allemagne, certaines banques du pays ont même demandé l’autorisation de commencer à proposer des solutions de conservation de crypto-monnaies.

En décembre 2020, la banque allemande Hauck & Aufhäuser, âgée de 224 ans, a annoncé son intention de créer un fonds de crypto-monnaie.

Malgré ces lois, BaFin affirme qu’il existe une protection contre les pertes pour les consommateurs de détail dans l’espace de la crypto-monnaie, d’où l’avertissement.

Les avertissements d’investissement crypto sont un phénomène populaire parmi les régulateurs financiers du monde entier, en particulier dans le contexte du marché haussier actuel. Contrairement à la finance traditionnelle avec ses critères d’investisseurs qualifiés, le marché de la cryptographie offre des canaux de participation au marché plus faciles aux investisseurs «Mom and Pop».

Rien qu’en 2021, les régulateurs d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et même de Thaïlande ont émis des avertissements similaires. En février, le ministre thaïlandais des Finances a critiqué la poussée spéculative actuelle sur les crypto-monnaies et a mis en garde contre le potentiel de pertes massives de la part des investisseurs de détail.

Pendant ce temps, la proposition législative de la Commission européenne sur les marchés des actifs cryptographiques suscite toujours des inquiétudes parmi les parties prenantes du secteur.

Plus tôt en mars, l’International Association for Trusted Blockchain Applications a publié un rapport détaillé basé sur des enquêtes et des engagements avec des acteurs de l’industrie de la cryptographie, indiquant que certaines dispositions de la MiCA étaient défavorables à la croissance des startups.