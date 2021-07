Le régulateur financier américain inflige une amende d’un million à Robinhood pour avoir induit en erreur ses clients

Robin des Bois

Le régulateur financier américain inflige une amende de 70 millions de dollars à Robinhood pour avoir induit en erreur ses clients

La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) des États-Unis a infligé une amende de 70 millions de dollars à la plateforme de trading Robinhood.

Selon le communiqué publié, Robinhood a été autorisé à payer l’amende pour les clients trompeurs, les pannes à l’échelle du système et les pratiques commerciales.

L’amende de 70 millions de dollars est la sanction la plus élevée que la FINRA ait infligée à une entreprise. Cela souligne la gravité de l’affaire, comme l’a déclaré Jessica Hopper, chef du département de l’application de la FINRA. Hopper a noté dans le communiqué,

“L’amende infligée dans cette affaire, la plus élevée jamais imposée par la FINRA, reflète l’étendue et la gravité des violations de Robinhood, y compris la conclusion de la FINRA selon laquelle Robinhood a communiqué des informations fausses et trompeuses à des millions de ses clients.”