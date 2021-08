Le régulateur financier britannique FCA affirme que Binance ne peut pas être supervisé efficacement. Crypto nouveaux médias

En référence à l’un des principaux échanges cryptographiques au monde, Binance, le régulateur financier britannique FCA a déclaré que “sur la base de l’engagement de la société à ce jour, la FCA considère que la société n’est pas capable d’être efficacement supervisée”. Selon le rapport de ., FCA est préoccupée par la portée mondiale et la gamme de produits de Binance qu’elle considère comme un « risque important ». Binance a récemment fait l’objet d’une surveillance réglementaire croissante.

Les offres Binance présentent un risque important pour les consommateurs.

La FCA du Royaume-Uni a déclaré : « Cela est particulièrement préoccupant dans le contexte de l’appartenance de l’entreprise à un groupe mondial qui propose des produits financiers complexes et à haut risque, qui présentent un risque important pour les consommateurs. » Plus tôt ce mois-ci, la FCA a interdit à Binance de mener toute activité réglementée au Royaume-Uni et a imposé plusieurs exigences à la plateforme. Plus tard le même mois, Binance a répondu, déclarant que rien n’avait changé car Binance Markets Limited n’est pas l’entité proposant des dérivés crypto au Royaume-Uni. Cependant, les règles de la FCA ne s’appliquent pas à l’ensemble des sociétés du groupe Binance qui sont mondiales et hors de sa portée.

Binance poursuit ses efforts pour se conformer aux régulateurs.

Tel que rapporté par ., un porte-parole de Binance a déclaré que Binance Markets Limited s’était pleinement conformée à toutes les exigences de la FCA et qu’elle continuait de s’engager avec la FCA pour résoudre tout problème en suspens pouvant exister. “Alors que l’industrie de l’écosystème de la crypto-monnaie continue de croître et d’évoluer, nous nous engageons à travailler avec les régulateurs et les décideurs politiques pour élaborer des politiques qui protègent les consommateurs, encouragent l’innovation et font avancer notre industrie”, a ajouté le porte-parole. Crypto Exchange avait précédemment embauché un ancien responsable de l’IRS pour diriger ses efforts mondiaux de blanchiment d’argent.