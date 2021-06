Le régulateur financier britannique restreint les activités cryptographiques de Binance

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a émis une restriction sur la plate-forme d’échange de crypto intelligent du pays, demandant à Binance Markets Limited de supprimer toutes les promotions financières et publicitaires et de fermer les affaires mercredi soir.

Binance Markets Limited, une entité juridique distincte de Binance, a été interdite par l’organisme de surveillance financier britannique d’exercer ses activités dans le pays. Selon la mise à jour de la FCA, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, n’est pas autorisée à proposer des produits aux consommateurs britanniques, à moins que la plate-forme ne récupère l’autorisation de la FCA.

l’annonce dit :

« Binance Markets Limited n’est pas autorisée à mener des activités réglementées au Royaume-Uni. Cette entreprise fait partie d’un groupe plus large (Groupe Binance). En raison de l’imposition d’exigences par la FCA, Binance Markets Limited n’est actuellement pas autorisée à mener une activité réglementée sans le consentement écrit préalable de la FCA. Aucune autre entité du groupe Binance ne détient d’autorisation, d’enregistrement ou de licence au Royaume-Uni pour mener une activité réglementée au Royaume-Uni. Le groupe Binance semble offrir aux clients britanniques une gamme de produits et de services via un site Web, Binance.com. »

Binance a répondu aux dernières restrictions sur Twitter, affirmant que la société “adopte une approche collaborative en travaillant avec les régulateurs et prend nos obligations de conformité très au sérieux”.

La répression de la plateforme de trading Binance reflète la position ferme de la FCA sur les entités basées sur la crypto-monnaie. Bien que le régulateur n’ait donné aucun autre contexte sur les raisons pour lesquelles il a émis l’avertissement de Binance, il avait précédemment demandé aux entités cryptographiques de respecter ses directives anti-blanchiment proposées.

La FCA avertit généralement ses investisseurs en cryptographie de faire attention à chaque investissement dans des actifs numériques. Le régulateur a déclaré que la plupart des entités cryptographiques ne sont pas réglementées et qu’il existe des risques pour les consommateurs de ne pas récupérer leur capital en cas de fraude. Cependant, la FCA a noté qu’elle “réglemente certains dérivés d’actifs cryptographiques (tels que les contrats à terme, les contrats de différence et les options), ainsi que les actifs cryptographiques que nous considérerions comme des” titres “” et a dressé une liste de fournisseurs de services autorisés. au Royaume-Uni.

Contrairement à Binance, un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, Gemini est agréé par la FCA, tandis que l’échange de produits dérivés BitMEX est signalé comme non autorisé.

Source de l’image : Shutterstock