Le régulateur financier de Dubaï approuve l’inscription du fonds Bitcoin

La Dubai Financial Services Authority (DFSA) semble être ouverte au monde de la cryptographie, en particulier au Bitcoin. Et c’est qu’il a donné le feu vert pour inscrire un Bitcoin Fund, un véhicule d’investissement basé au Canada.

Dubaï marche en direction du monde de la crypto

Au cours de la dernière année, le marché de la cryptographie a acquis un niveau de pertinence important et, par conséquent, de nouveaux véhicules d’investissement vers les crypto-monnaies sont devenus populaires.

Selon le média du pays Trade Arabia, le Bitcoin Fund (QBTCu.TO) a reçu l’approbation réglementaire de la DFSA.

Il convient de préciser quel fonds a fait ses débuts au Nasdaq le 23 juin de cette année et ce n’est que maintenant que les régulateurs lui ont donné le feu vert pour s’inscrire au Nasdaq à Dubaï.

Ainsi, l’objectif du fonds est de fournir aux investisseurs une exposition au Bitcoin ; notamment aux variations de prix de la crypto leader. Ainsi, il vient répondre à une demande de Bitcoin à Dubaï qui était délaissée et devient le premier fonds Bitcoin au Moyen-Orient.

« Nous sommes très fiers d’avoir été approuvés… Nous avons constaté un appétit croissant de la part des grands investisseurs institutionnels de la région… », a expliqué le président de 3iQ Digital Asset Management, Frederick Pye.

Selon le communiqué, le fonds Bitcoin sera accessible aux investisseurs de tous niveaux ; des grandes banques aux petits investisseurs.

DFSA cherche à se positionner comme un régulateur innovant

Ainsi, la DFSA démontre son intention d’être un régulateur innovant pour la région, car elle examine le potentiel de Bitcoin. Par conséquent, ils se concentrent sur les nouvelles technologies et les solutions financières innovantes qui stimulent la croissance économique.

En fait, il y a quelques jours à peine, selon CoinDesk, la DFSA a annoncé des règles pour les « jetons d’investissement ». Selon le régulateur, ces jetons sont ces crypto assurés qui ont certains des mêmes attributs que les titres et les dérivés. Par conséquent, ce sont des jetons qui sont émis, transférés et stockés à l’aide de la Blockchain. De même, la DFSA travaille sur un cadre réglementaire pour d’autres types de jetons.

Bitcoin continue de se battre pour l’adoption

La crypto leader continue de travailler dur pour démontrer son potentiel et gagner du terrain dans de nouveaux territoires. Le dernier a été Dubaï, qu’est-ce qui vient ensuite ?

En fait, parmi certaines des nouvelles les plus récentes sur Bitcoin, nous pouvons voir comment de nouvelles institutions l’intègrent. Pas plus tard qu’aujourd’hui, il a été annoncé qu’une université de l’Ivy League, la Wharton School, accepterait les principales crypto-monnaies et autres crypto-monnaies comme méthode de paiement.

