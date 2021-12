Le régulateur financier japonais propose de nouvelles lois limitant l’émission de pièces stables aux banques

Le lundi 6 décembre, l’Agence des services financiers du Japon (FSA) a annoncé qu’elle proposera en 2022 une législation visant à limiter l’émission de pièces stables aux banques et aux sociétés de virements électroniques.

Le principal régulateur des marchés financiers a déclaré que la limitation des émissions de pièces stables contribuera à réduire les risques, car les banques ont la responsabilité de protéger les actifs des clients par la loi.

Les nouvelles réglementations proposées par la FSA sont susceptibles d’empêcher des entreprises comme Tether (USDT), qui n’opère pas comme les banques et qui n’est réglementée que dans les îles Vierges britanniques, de faire des affaires avec des clients japonais.

La nouvelle réglementation vise à renforcer la surveillance de l’agence sur le marché des pièces stables afin de protéger les consommateurs contre les risques potentiels des pièces stables de crypto-monnaie comme Tether. La législation comprendra également des mesures pour empêcher le blanchiment d’argent par le biais de pièces stables en donnant au régulateur une surveillance supplémentaire sur les intermédiaires tels que les fournisseurs de portefeuilles et d’autres impliqués dans les pièces stables et en introduisant également des mesures supplémentaires de connaissance du client (KYC). De cette façon, la FSA souhaite renforcer les réglementations dans des domaines tels que la prévention du transfert des produits du crime, la vérification de l’identité des utilisateurs et le signalement des transactions suspectes pour les fournisseurs de portefeuilles et les entreprises qui émettent des pièces stables.

Concurrence entre les stablecoins privés et les CBDC

Le développement de la FSA japonaise proposant une législation visant à restreindre l’émission de pièces stables intervient à un moment où les pièces stables privées sont directement en concurrence avec les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) pour adoption. La Banque du Japon travaille à la mise en œuvre du yen numérique d’ici la fin de l’année prochaine. En janvier, un groupe de plus de 70 grandes entreprises japonaises, dont Mitsubishi, devrait commencer à tester la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), le yen numérique, qui fonctionnerait comme des dépôts bancaires.

Pendant ce temps, le dernier développement de la FSA est lié à une proposition similaire aux États-Unis. En novembre, le groupe de travail du président américain sur les marchés financiers, ainsi que d’autres régulateurs, dont le Bureau du contrôleur de La Moneda (OCC), ont publié un rapport sur les pièces stables contenant des recommandations pour traiter les fournisseurs de pièces stables comme les banques.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a présidé le rapport du groupe de travail appelant à une législation qui soumet les pièces stables à une surveillance prudentielle fédérale adéquate de manière complète et cohérente, y compris une législation qui les oblige à émettre des fournisseurs de pièces stables par des institutions de dépôt.

Selon Yellen, les pièces stables présentent des risques pour le système de paiement et des risques de concentration du pouvoir économique. Elle propose donc la nécessité pour les Stablecoins d’être réglementés de la même manière que les émetteurs de services similaires tels que les banques.

