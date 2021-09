Binance

Le régulateur financier sud-africain lance un avertissement contre la Binance « entité non autorisée »

AnTy3 septembre 2021

La Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d’Afrique du Sud a mis en garde le public contre le groupe Binance vendredi.

Dans le communiqué de presse, le régulateur a émis un avertissement dans lequel il a demandé au public d’être prudent et vigilant lorsqu’il traite avec la société car elle n’est « pas autorisée » à fournir des services financiers, des conseils ou des affaires conformément à la loi FAIS en Afrique du Sud. .

De plus, l’agence a déclaré que les investissements liés à la cryptographie ne sont actuellement pas réglementés par la FSCA ou tout autre organisme en Afrique du Sud. Ainsi, si quelque chose tourne mal, le public n’aura aucun recours contre qui que ce soit, a-t-il ajouté.

La société internationale basée aux Seychelles a communiqué avec le peuple sud-africain par le biais d’un groupe de télégrammes, a déclaré le régulateur.

Au cours des derniers mois, Binance a fait l’objet d’une surveillance réglementaire et, par conséquent, la bourse a commencé à travailler avec les régulateurs et a introduit des mesures KYC et AML pour se conformer aux règles.

Jeudi, la banque centrale de Singapour l’a également inscrite sur la liste d’alerte des investisseurs et a déclaré que Binance pourrait enfreindre les lois locales et devrait cesser de fournir des services de paiement à ses résidents. L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré dans un communiqué,

« MAS a examiné les opérations de Binance.com et est d’avis que Binance, l’opérateur de Binance.com, pourrait enfreindre la loi sur les services de paiement3 » « Binance est tenue de cesser de fournir des services de paiement… aux résidents de Singapour et de cesser de solliciter de telles affaires auprès des résidents de Singapour. »

L’entité singapourienne de Binance a soumis une demande de licence à la banque centrale et est actuellement dispensée de détenir une licence pour opérer en tant que fournisseur de services de jetons de paiement numérique.

