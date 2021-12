Juridique & Réglementaire

Le régulateur financier sud-africain travaille sur un cadre réglementaire pour la cryptographie

AnTy11 décembre 2021

La Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d’Afrique du Sud prévoit de dévoiler l’année prochaine un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies afin de protéger les utilisateurs.

Le cadre sera conçu en coordination avec des pairs comme le conseil de surveillance financière et l’autorité prudentielle.

Ces nouvelles règles établiront comment les échanges d’actifs cryptographiques doivent être menés, a déclaré la commissaire de la FSCA, Unathi Kamlana, dans une interview cette semaine. D’autres questions à examiner incluent si la crypto menace la stabilité budgétaire, les risques qu’elle représente pour les bilans bancaires et comment elle interagit avec les produits financiers traditionnels.

« Ce que nous voulons pouvoir faire, c’est intervenir lorsque nous pensons que ce qui est fourni aux clients potentiels sont des produits qu’ils ne comprennent pas et qui sont potentiellement très risqués », a déclaré Kamlana. « Nous devons faire très attention à ne pas simplement les légitimer. »

Selon le commissaire, la crypto ne pose pas encore de risque systémique pour la stabilité du secteur financier. La FCA, a-t-il déclaré, considère la cryptographie comme un actif plutôt que comme une devise.

« Je pense que si je devais donner des conseils aux investisseurs de détail, je dirais attendre de voir ce qui sortira du processus de travail de la banque centrale », a déclaré le chef du régulateur financier sud-africain.

Le régulateur surveille également les plans de la Banque de réserve sud-africaine pour développer sa propre crypto-monnaie, une pièce stable, qui est considérée comme l’approche la plus responsable en matière d’innovation.

« Le meilleur résultat en termes de pièces stables est ce qui ressort de l’innovation de la banque centrale, compte tenu de leur fiabilité et de leur stabilité », a déclaré Kamlana.

Tout comme l’Afrique du Sud, les autorités comme la Banque centrale européenne explorent également des versions numériques de leurs propres monnaies.

Cependant, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, ne voit aucun avantage à la cryptographie. Selon lui, cela ne profite en aucune manière à la société et à l’économie en général, car ils ne sont pas utilisés dans les paiements de détail ou de gros ou pour financer la consommation ou l’investissement et ne jouent aucun rôle non plus dans la lutte contre le changement climatique.

« Rien n’indique que les crypto-actifs ont rempli ou remplissent des fonctions socialement ou économiquement utiles », a déclaré le responsable de la BCE lors d’une conférence à Rome.

Panetta a critiqué la crypto pour avoir endommagé l’environnement et son rôle dans le financement criminel et l’évasion fiscale.

« Dans l’ensemble, il est difficile de voir une justification à l’existence de crypto-actifs dans le paysage financier », a-t-il déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.