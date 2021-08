Le régulateur fiscal national iranien propose une législation pour les échanges légaux de crypto-monnaie. ⋆ Crypto nouveaux médias

par

Cryptoman

16 août 2021, 06h36

160 Vues

L’administration fiscale nationale iranienne (INTA) a présenté des propositions pour un nouveau régime juridique pour le commerce de crypto-monnaie après une récente annonce du président Hassan Rouhani que des mesures seraient introduites. L’administration fiscale a déclaré que le cadre juridique devrait être rédigé de manière large et éviter de créer des restrictions sévères sur les échanges cryptographiques qui pourraient alimenter la croissance d’un marché noir. La proposition vise à collecter davantage de recettes fiscales du secteur.

Les propositions de l’INTA couvrent trois types d’imposition différents.

Les propositions de l’INTA couvrent trois types d’imposition : les plus-values, l’impôt à base fixe et l’impôt professionnel. Les propositions se limitent à suggérer des mécanismes ou des taux d’imposition qui pourraient être appliqués. Il couvre également la finance décentralisée (DeFi) et introduira une limite supérieure pour les transactions via ces types de plateformes dans le but de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent. L’INTA suit des efforts similaires pour réglementer la crypto-monnaie dans le pays, dirigés par la Commission du Parlement iranien sur l’économie, qui a rédigé un projet de loi visant à restreindre l’utilisation des monnaies numériques.

L’extraction de crypto-monnaie est interdite en Iran jusqu’en septembre.

Bien que l’exploitation minière avec récompense en bloc reste légale en Iran, elle a été temporairement interdite jusqu’en septembre au moins en raison des inquiétudes concernant l’impact des activités minières sur le réseau énergétique du pays. Auparavant, l’Iran avait interdit les activités d’extraction de crypto-monnaies en réponse à de vastes pannes de courant à travers le pays. Bien que la conversion de devises numériques soit également légale en vertu des règles actuelles, la crypto-monnaie ne peut être utilisée que pour payer les importations en Iran et ne peut pas être utilisée dans le cadre de transactions nationales. Plusieurs autres pays à travers le monde travaillent activement sur des réglementations cryptographiques. La Corée du Sud est prête à appliquer de nouvelles réglementations fiscales sur le secteur de la cryptographie à partir de l’année prochaine.

Lien source