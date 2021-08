Le régulateur indien s’apprête à déployer un système de blockchain pour surveiller les instruments financiers Crypto new media

in

Le régulateur indien des marchés des valeurs mobilières et des matières premières, le Securities and Exchange Board of India (SEBI), a révélé son intention d’augmenter les cas d’utilisation de la technologie blockchain dans la surveillance des instruments financiers dans le pays.

Le régulateur indien adoptera la blockchain l’année prochaine

Dans un communiqué de presse publié sur le site officiel du régulateur, SEBI a annoncé qu’il prévoyait actuellement de lancer une nouvelle plate-forme de « surveillance de la sécurité et des engagements » des titres non convertibles en utilisant la technologie du grand livre distribué (DLT).

Le chien de garde a noté que le nouveau système de sécurité, qui devrait entrer en service le 1er avril 2022, surveillera de près les notations de crédit des titres non convertibles et des clauses restrictives, qui sont des conditions insérées dans un accord de dette.

En outre, il donnera les autorisations nécessaires aux parties concernées. Cela inclut les fiduciaires des débentures, les émetteurs, les agences de notation de crédit, etc., pour mettre à jour les données, qui seraient rendues accessibles à d’autres entités telles que les bourses et les dépositaires.

Étant donné que le régulateur prévoit de construire le système sur la blockchain, il fournira une couche supplémentaire de sécurité et de transparence, car les données saisies ne peuvent pas être modifiées.

SEBI a noté que les données stockées seront signées cryptographiquement, horodatées et ajoutées de manière séquentielle au grand livre, fournissant une piste d’audit vérifiable des transactions.

De plus, l’historique des transactions et les données stockées sur la blockchain seront entièrement cryptées et ne seront partagées avec les parties prenantes nécessaires qu’en cas de nécessité.

SEBI : la blockchain offre une meilleure protection

Le régulateur a ensuite fait l’éloge de la technologie blockchain, reconnaissant qu’elle est tellement meilleure pour la conservation des données sensibles que les systèmes traditionnels.

“DLT a le potentiel de fournir un système plus résilient que les bases de données centralisées traditionnelles et d’offrir une meilleure protection contre différents types de cyberattaques en raison de sa nature distribuée, qui supprime le point d’attaque unique”, a déclaré SEBI.

Le lancement du nouveau système l’année prochaine sera un moment marquant pour l’industrie de la blockchain, car il représente une étape notable pour le cas d’utilisation de la technologie au sein de l’écosystème financier indien.

Bien que le gouvernement indien semble plutôt favorable à l’idée de la technologie blockchain, il n’est pas intéressé à avoir quoi que ce soit à voir avec les crypto-monnaies.

Les autorités du pays envisagent d’interdire définitivement l’utilisation de crypto-monnaies privées comme le bitcoin et l’éther.

