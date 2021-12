Le régulateur italien de la concurrence inflige une amende de 1,3 milliard de dollars à Amazon pour abus de position sur le marché

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​sera aux prises avec un nombre croissant de défis antitrust. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

Le gouvernement italien a infligé une amende de 1,3 milliard de dollars à Amazon pour avoir joué sur sa plate-forme de vente tierce afin de favoriser les entreprises qui paient le géant en ligne pour des services supplémentaires.

L’amende, prononcée par le régulateur antitrust du pays, citait spécifiquement Amazon pour avoir favorisé les vendeurs qui paient pour l’entreposage et la livraison par rapport à ceux qui ne le font pas. Ce prétendu favoritisme fait que ces vendeurs apparaissent en premier sur le bouton « Acheter une boîte » de la plate-forme lorsque les consommateurs font leurs achats.

Un porte-parole d’Amazon a contesté la réclamation et a déclaré que la société ferait appel de l’amende.

« Nous sommes fortement en désaccord avec la décision de l’Autorité italienne de la concurrence (ICA) et nous ferons appel. L’amende et les réparations proposées sont injustifiées et disproportionnées », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Plus de la moitié de toutes les ventes annuelles sur Amazon en Italie proviennent de petites et moyennes entreprises et leur succès est au cœur de notre modèle commercial », a ajouté le porte-parole. « Les petites et moyennes entreprises disposent de plusieurs canaux pour vendre leurs produits en ligne et hors ligne : Amazon n’est qu’une de ces options. »

L’amende italienne fait partie d’un effort mondial croissant pour limiter la portée et l’influence des géants de la technologie tels qu’Amazon, Facebook, Google et Apple. Toutes les entreprises ont fait l’objet d’un examen similaire aux États-Unis, où une batterie de lois antitrust fédérales devrait être débattue et décidée au cours de l’année à venir.

L’amende italienne découlait d’une enquête de deux ans qui a révélé que le marché en ligne d’Amazon était cinq fois plus grand que celui de son concurrent le plus proche et que sa domination du marché continuait de se développer rapidement.

Selon les régulateurs, cette part de marché a incité Amazon à tirer parti de son pouvoir et à pousser les vendeurs à utiliser toute une batterie de services Amazon payants pour conserver le bouton de page Web préféré « exécution par Amazon » et un emplacement bien en vue lorsque les consommateurs achètent des produits.

Amazon soutient depuis longtemps que l’exécution par Amazon ou « FBA » est un service totalement facultatif et que les vendeurs ne sont jamais obligés de l’utiliser.

Amazon fait également l’objet d’une enquête similaire menée par l’autorité de la concurrence de l’Union européenne pour avoir prétendument utilisé des données recueillies auprès de vendeurs tiers pour leur faire concurrence. L’entreprise, qui a fait l’objet de plaintes similaires en Inde et aux États-Unis, a nié avoir commis des actes répréhensibles.