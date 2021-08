Le régulateur japonais envisage de nouvelles règles strictes pour les échanges Crypto new media

in

Une série de piratages très médiatisés a vu les régulateurs japonais demander aux échanges cryptographiques de mettre en œuvre des mesures strictes destinées à lutter contre les activités illégales et à protéger les clients

L’Agence des services financiers du Japon (FSA) envisage des réglementations plus strictes concernant les crypto-monnaies, a rapporté un média local.

La FSA aurait lancé des délibérations plus larges sur le sujet, car elle cherche à protéger les investisseurs japonais.

Comme l’a souligné le média local, le groupe créé par la FSA est composé d’experts dont l’objectif principal est de superviser l’espace de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée (DeFi) dans le pays.

En outre, le régulateur japonais tient également à garder un œil sur le projet de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), alors même que le secteur plus large de la cryptographie connaît des développements importants. Les craintes que les bourses n’aient pas pleinement mis en œuvre les mesures destinées à freiner la manipulation des prix et le blanchiment d’argent sont également à l’origine de cette nouvelle poussée.

Selon le rapport, la FSA s’attend à ce que de nouvelles politiques soient en vigueur d’ici la mi-2022.

Le Japon a été parmi les premiers pays à reconnaître les crypto-monnaies dans leur système financier, contribuant ainsi à catalyser le marché haussier de 2017. Cependant, le pays a récemment cherché à adopter une position plus stricte sur la cryptographie, en particulier sur les échanges de crypto-monnaie à la suite d’un piratage massif sur Coincheck en janvier 2018.

La violation de la sécurité et la perte de plus de 500 millions de dollars d’actifs numériques qui en a résulté ont vu la FSA se durcir contre les échanges de crypto-monnaie alors qu’elle recherchait une meilleure protection des utilisateurs.

En 2019, le régulateur a introduit de nouvelles règles exigeant que les échanges cryptographiques soient enregistrés et s’assurent qu’ils mettent en œuvre des mesures qui donnent la priorité à la sécurité des clients. Alors que le régulateur du marché cherche maintenant à intensifier ces efforts, des revers récents tels que celui observé avec le piratage de Liquid Exchange signifient qu’une position plus dure de la part du chien de garde est probable.

Le Japan Times note qu’environ 31 plates-formes, dont l’une des plus grandes au monde, à savoir Coinbase, se sont enregistrées pour fournir des activités de trading crypto dans le pays. Cette semaine, le principal échange de crypto-monnaies américain Coinbase est officiellement entré sur le marché japonais, en partenariat avec le géant financier Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pour permettre aux clients d’acheter et de détenir facilement des crypto-monnaies.