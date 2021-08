Le régulateur philippin dit aux joueurs d’Axie eternity qu’ils doivent payer des impôts sur les gains financiers du jeu

in

Le gouvernement philippin doit encore voir si les NFT en jeu d’Axie doivent être classés comme titres ou comme devises.

Au milieu du grand succès du jeu crypté Axie eternity aux Philippines, le département gouvernemental des Finances a clairement indiqué qu’il souhaitait une réduction des bénéfices générés par l’utilisation d’Axie et de jeux alternatifs à gagner.

Un rapport du 23 août d’Inquirer cite la sous-secrétaire aux finances des Philippines Antonette Tionko comme informant que tous les bénéfices glanés grâce à des jeux pour gagner sont soumis à l’impôt.

« La crypto-monnaie est un atout, elle n’est donc déjà pas exempte aux Philippines […] quiconque en tire de l’argent, c’est un gain financier que vous devez déclarer », a-t-elle déclaré.

Alors que l’officiel a déclaré que les gains de jeu pour gagner “sont soumis à l’impôt”, Tionko a concédé que les législateurs devaient néanmoins classer si les NFT ou les jetons natifs d’Axie dans le jeu Smooth Love Potion (SLP) et Axie eternity Shards (AXS ) sont réputés être des titres ou des devises.

Elle plus que la question devrait être déterminée par la banque centrale locale et la Securities and Exchange Commission :

« Est-ce la sécurité ? Est-ce une monnaie ? Donc ce sont les choses qui nous aideront à définir les bases sur la façon dont il doit être taxé. Cependant, malgré la façon dont il est caractérisé, il est imposable – soumis à l’imposition.

Alors que les jetons SLP et AXS sont obtenus en profitant de l’éternité Axie, SLP fonctionne comme une monnaie dans le jeu tandis qu’AXS est le jeton de gouvernance de la communauté Axie.

Le vice de jeu pour gagner a explosé en qualité à travers les Philippines au milieu de la pandémie, avec la valeur fulgurante des actifs cryptographiques qui signifie que les natifs peuvent générer un gain financier honnête semblable aux salaires locaux en profitant de l’éternité Axie.

Tionko a également souligné que Sky Mavis, le studio de jeux vietnamien qui a développé Axie eternity, n’est pas enregistré auprès du Philippine Bureau of Revenue bien qu’il ait généré des gains financiers à partir de sources basées principalement aux Philippines.

“C’est l’une des choses que nous avons tendance à saisir, espérons-le, une fois que nous aurons ce système d’enregistrement pour les non-résidents, ces formes de sociétés qui ne sont pas aux Philippines.”

La nouvelle a déclenché le merchandising sur les marchés SLP, le jeton clignotant du montant maximum de 15% le 24 août avant de clôturer la journée à un tirage de près de 7%.

SLP a réalisé une performance de montagnes russes au cours des derniers mois, augmentant soudainement de plus de 900%, passant de 0,035 $ le 26 avril à un record de 0,36 $ le 2 mai, conformément à CoinGecko.

Depuis lors, SLP a violemment oscillé entre environ 0,13 $ et 0,35 $, les marchés étant actuellement en baisse de 60% par rapport au sommet natif de juillet.

