Légal & Réglementation

Le régulateur thaïlandais introduit le processus KYC “ d’identification physique ” sur les échanges cryptographiques

Les échanges de crypto-monnaie doivent se conformer d’ici juillet de cette année.

La Thaïlande introduit de nouvelles lois strictes pour régir les fournisseurs de services de crypto-monnaie dans le pays, a déclaré lundi un rapport du Bangkok Times. Selon le rapport, Anti-Money Laundering Office (AMLo) nécessite des échanges cryptographiques locaux pour mettre en œuvre l’identification physique des clients via une machine «dip-chip» qui oblige les clients à être physiquement présents.

Au cours du dernier trimestre, le pays a vu une augmentation des comptes cryptographiques sur les échanges alors que la jeune génération s’apparente à l’industrie, mais les chiffres pourraient ralentir par rapport aux nouvelles lois. Les machines à puces plongeantes seront introduites en septembre, après avoir déjà été utilisées dans les magasins d’or et de bijouterie.

Les nouvelles lois entreront en vigueur en juillet de cette année et devraient ralentir la croissance globale des investisseurs crypto dans le pays. S’exprimant sur l’effet des nouvelles règles, Poramin Insom, cofondateur et directeur de l’échange crypto basé en Thaïlande, Santang Corp, a déclaré:

«La plupart des échanges d’actifs numériques sont encore occupés à préparer leurs systèmes pour accueillir le nombre croissant de clients à mesure que de nouvelles applications de compte continuent d’affluer. Cependant, cette croissance peut être freinée si le processus de candidature devient plus compliqué.»

Actuellement, les échanges locaux exigent uniquement des clients qu’ils remplissent leurs coordonnées par voie électronique et soumettent leurs documents en ligne pour s’inscrire sur la plateforme. Cependant, le nouveau système de “ puce électronique ” exigera que les citoyens thaïlandais scannent une puce dans leurs identifiants nationaux sur des machines physiques pour s’enregistrer et échanger des crypto-monnaies dans le pays. En plus de collecter les informations des utilisateurs, les nouvelles règles visent également à empêcher les clients étrangers d’accéder aux bourses locales et à prévenir le blanchiment d’argent.

Le rapport indique en outre que les intermédiaires d’actifs numériques dans le pays discuteront de la question lors du forum de l’Association thaïlandaise des opérateurs d’actifs numériques qui se tiendra plus tard dans le mois. L’organisation autoréglementée vise à «discuter plus avant des problèmes avec les régulateurs et les entités gouvernementales» en charge des actifs numériques dans le pays, comme la SEC.

Néanmoins, la loi stipule également que les bourses doivent signaler toute transaction suspecte aux autorités compétentes et déclarer les transactions d’une valeur supérieure à 1,8 million de bahts (~ 58 000 $).

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.