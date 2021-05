Le régulateur turc des médias avertit Spotify d’éliminer le “ contenu inapproprié ”

Le Conseil suprême de la radio et de la télévision (RTUK), le principal organe de surveillance des médias en Turquie, a ordonné à Spotify de supprimer les «contenus inappropriés» – ou de faire face à une censure potentielle dans le pays de plus de 82 millions d’habitants.

Les médias régionaux, dont Arab News, ont rapidement repris l’avertissement fermement formulé du Conseil suprême de la radio et de la télévision à Spotify, qui doit désormais «réglementer son contenu» – en mettant l’accent sur les 2,6 millions de podcasts que la plate-forme basée à Stockholm héberge actuellement.

Il convient de mentionner ici que le RTUK à la mi-octobre 2020 a exigé que Spotify paie trois mois de frais de licence à l’avance – et dans les 72 heures, rien de moins. Le service de divertissement audio coté en bourse a finalement répondu à la demande et, peu de temps après, a reçu une licence d’une dizaine d’années pour opérer en Turquie.

Et bien que ce nouvel avertissement de la RTUK soit donc une surprise, en termes de timing, Arab News a indiqué que Spotify «a récemment gagné un large public en tant que l’un des derniers débouchés pour la liberté d’expression en Turquie, en particulier avec ses podcasts critiques. rapports et commentaires sur la politique intérieure turque.

«Spotify offre un espace relativement libre dans un environnement médiatique dans lequel près de 90% des entreprises sont liées à des conglomérats progouvernementaux», a poursuivi le journal anglophone basé à Riyad, dont le prince Turki bin Salman Al Saud (le frère du prince héritier Muhammad bin Salman) possède.

S’appuyant sur ce dernier point, le gouvernement saoudien a récemment pris des mesures de grande envergure pour développer son espace de divertissement – et en particulier sa sphère de musique live – notamment en investissant 500 millions de dollars dans Live Nation en avril 2020.

La valeur de cette participation (englobant quelque 12,34 millions d’actions) a depuis plus que doublé, car les preuves continuent de suggérer que le retour à grande échelle du divertissement de foule arrivera bientôt.

Il convient également de noter que les podcasts ne semblent pas disponibles pour les utilisateurs de Spotify dans plusieurs pays du Moyen-Orient, selon des plaintes déposées par des fans, dont l’un a déploré de ne pas pouvoir accéder à la récente rencontre de Joe Rogan avec le comédien Dave Chappelle.

Au moment de la publication de cet article, des podcasts, y compris The Joe Rogan Experience, étaient toujours en direct sur Spotify Turquie, et les hauts dirigeants de l’entreprise ne semblaient pas avoir répondu publiquement à l’avertissement ouvert du Conseil suprême de la radio et de la télévision.

Pour référence, les meilleurs podcasts sur Spotify Turquie sont actuellement Reddit Zone (qui comporte un avertissement parental sur son image de couverture), un programme du psychologue clinicien Beyhan Budak, une émission sur des histoires mythologiques et un autre podcast sur la santé mentale qui se traduit à Under the Stairs Therapy, par Google Translate.

En août 2020, Apple Music a rendu le travail de Zara Larsson indisponible pour les utilisateurs en Chine après que l’auteur-compositeur-interprète ait critiqué le gouvernement chinois; Apple a gagné près de 18 milliards de dollars des consommateurs de la Grande Chine au cours des trois premiers mois de 2021, selon le dernier rapport sur les résultats de la société.

Enfin, Spotify enquête officiellement sur un épisode de The Joe Rogan Experience sur des problèmes de «désinformation COVID» – bien que la tranche controversée reste en ligne.