Le rejet par Amazon des syndicats en Alabama est une grosse perte pour un gros travail ⋆ .

Les dirigeants syndicaux parient qu’ils pourraient convaincre les travailleurs qu’il est dans leur intérêt de s’inscrire dans un syndicat qui tient tête à la direction. Ils ont perdu.

Les gros travailleurs ont subi une perte importante lors de leur tentative de syndicalisation des employés de l’entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama. Parmi les travailleurs ayant le droit de vote, 16 pour cent, embarrassant, ont voté pour rejoindre le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins.

Il s’agissait de la plus récente d’une série de pertes de main-d’œuvre très médiatisées, notamment des tentatives infructueuses de syndicalisation d’usines pour Volkswagen, Nissan Motors et Boeing. Dans chaque cas, les dirigeants syndicaux ont parié qu’ils pourraient convaincre les travailleurs qu’il était dans leur intérêt de s’inscrire dans un syndicat qui résisterait à la direction sur les salaires et les conditions de travail. Dans chaque cas, ils ont perdu.

Le taux de syndicalisation du secteur privé étant passé de 24,2% en 1973 à 6,3% aujourd’hui, les dirigeants syndicaux se rendent compte qu’ils sont dans une bataille difficile. Mais les problèmes auxquels ils sont confrontés sont presque impossibles à résoudre en l’absence d’une réévaluation de leurs affiliations politiques – à moins, en d’autres termes, qu’ils ne puissent amener le gouvernement à modifier les règles afin que l’adhésion à un syndicat soit moins un choix et davantage un mandat.

L’un de ces problèmes est le soutien écrasant des dirigeants syndicaux aux démocrates et aux causes politiques progressistes, qui se heurte à des affiliations politiques plus variées parmi les membres de la base syndicale.

Comme indiqué sur le site Web pro-syndical Strikewave en octobre dernier, les données de sondage commandées par le groupe de réflexion progressiste Data for Progress ont révélé que les membres actifs du syndicat étaient plus fortement républicains (31%) que fortement démocrates (29%), bien qu’une légère majorité démocrate maigre . Pourtant, selon OpenSecrets.org, les organisations syndicales ont contribué 27,5 millions de dollars à la campagne du président Biden et aux groupes qui l’ont soutenu, tandis que le président Trump n’a encaissé que 360000 dollars.

Ce genre de parti pris politique pourrait être utile si les syndicats essayaient d’organiser les professeurs de Harvard ou les cadres supérieurs des multinationales. Mais ce n’était pas un avantage en Alabama, où Trump a obtenu 62% des voix – dont une grande partie provenait précisément du type d’employés qui travaillent dans l’entrepôt d’Amazon.

Cela n’a pas non plus aidé les syndicats à faire venir le sénateur Bernie Sanders, le socialiste millionnaire qui a prononcé un discours promettant que le succès syndical chez Amazon «se répandrait dans tout le pays». Les travailleurs américains ne veulent pas du socialisme – en particulier les travailleurs républicains, dont près de 80% voient le capitalisme positivement.

Ce que veulent les travailleurs de tous bords politiques, c’est plus d’opportunités, de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Cela pourrait aider les syndicats s’ils se concentraient sur ces choses plutôt que de dépenser des cotisations syndicales pour des candidats que nombre de leurs membres et membres potentiels s’opposent ou invitent un socialiste de 80 ans à prononcer le même discours peu convaincant qu’il a prononcé au cours des 50 dernières années. .

Ces tactiques ne servent qu’à convaincre les travailleurs que les objectifs du syndicat peuvent ne pas correspondre aux leurs. Ce n’est pas comme si les dirigeants syndicaux étaient timides à ce sujet. Comme l’a admis le président de l’AFL-CIO, Richard Trumka en 2007, «Je suis entré dans le mouvement syndical non pas parce que je voulais négocier les salaires. Je suis entré dans le mouvement syndical parce que je le voyais comme un moyen de faire un changement social massif pour inclure beaucoup de gens.

Ainsi, personne ne devrait être surpris que les efforts des syndicats pour organiser les travailleurs d’Amazon aient échoué si lamentablement. Mais les dirigeants syndicaux et leurs alliés démocrates ont une solution qui, selon eux, permettra de maintenir les cotisations syndicales et les contributions politiques à flot: un projet de loi conçu pour soutenir les syndicats en facilitant considérablement la syndicalisation des travailleurs réticents. C’est ce qu’on appelle la «loi sur la protection du droit d’organisation» (loi PRO), et la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates l’a déjà adoptée.

Les dispositions de la loi PRO sont draconiennes. Entre autres, il exigerait que les employeurs divulguent les coordonnées des employés – comme les adresses personnelles et les numéros de téléphone – aux organisateurs syndicaux. Cela saperait alors le vote au scrutin secret avec un processus appelé «vérification des cartes». Fondamentalement, le syndicat saurait où vivent les travailleurs, où leurs enfants vont à l’école et, éventuellement, comment ils ont voté, ce qui permettrait de forcer plus facilement ces employés à voter pour un syndicat.

Si une entreprise se syndiquait, la loi PRO obligerait alors l’adhésion à un syndicat en éliminant les lois de 27 États qui accordent aux travailleurs qui choisissent de ne pas adhérer à un syndicat le «droit de travailler» sans être forcés d’adhérer à un syndicat ou de payer des cotisations syndicales.

La loi PRO est une reconnaissance du fait que les gros travailleurs sont incapables de faire croître le nombre de syndicalistes du secteur privé en faisant un bon travail en représentant les intérêts des travailleurs. Au lieu de cela, les dirigeants syndicaux veulent imposer l’adhésion et les cotisations syndicales aux employés réticents, et leurs alliés du Parti démocrate sont prêts à appliquer la main lourde du gouvernement pour les aider à le faire.

Les syndicats ont joué un rôle important dans la vie américaine lorsqu’ils se sont concentrés sur les préoccupations des vrais employés dans les vrais lieux de travail. Ils ne le font pas maintenant – pas dans le secteur privé, en tout cas – et c’est pourquoi les employés les rejettent. Si les dirigeants syndicaux veulent que cela change, ils devraient essayer de gagner le soutien des travailleurs en répondant à leurs besoins sans porter atteinte à leurs valeurs.

Cet article a été initialement publié par RealClearMarkets.

Andy Puzder a été directeur général de CKE Restaurants pendant plus de 16 ans, après une carrière d’avocat. Il est actuellement Senior Fellow à la Pepperdine University School of Public Policy.