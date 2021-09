Le rejet par les combattants du terrible coup de pied oblique de Rountree sur Bukauskas

in

L’UFC Fight Night 191 qui s’est déroulé à l’Apex de Las Vegas a affronté dans l’un de ses combats les poids moyens américains de Tiger Muay Thai, Khalil Rountree et le Lituanien Modestas Bukauskas.

En moyenne au deuxième tour, Rountree a attendu le bon moment pour attaquer complètement la jambe gauche de son adversaire avec un coup de pied oblique au genou, qui a automatiquement envoyé Bukauskas sur la toile avec des cris tremblants. Le combat a été immédiatement arrêté et l’Américain a été proclamé vainqueur bien qu’il n’ait même pas célébré quand il a vu ce qui s’était passé.

Ces classes d’actions devraient-elles continuer à être autorisées dans les MMA ? Est-ce que cela vaut la peine pour un combattant d’être pratiquement hors du sport, juste pour une action imprudente (mais toujours légale) lors d’un match sportif ?

Sur les réseaux sociaux de nombreux combattants ont donné leur avis :

Le combattant américain qui se démarque dans les poids welters de l’UFC, Belal Muhammad, a exprimé : “Ahhh, cette technique devrait être interdite, cela change votre carrière”

“Mon Dieu, ce coup de pied était brutal”, a déclaré le combattant léger de l’UFC Thiago Moisés

L’Anglais à la retraite qui savait se battre dans les poids mi-lourds de l’UFC, Jimi Manuwa, a déclaré : “Merde! Ça fait mal, je déteste ces coups. C’est une menace pour la carrière »

Pour Uros Medic “Les coups de pied obliques n’ont pas beaucoup de sens, les athlètes sont gravement blessés et entraînent des retraits plus longs”. En ce sens, il a ajouté que “L’entreprise (en l’occurrence l’UFC), paie les chirurgies et les rééducations”.

Jamahal Hill, poids mi-lourd de l’UFC, a considéré : C’est exactement pourquoi ces coups de pied merdiques ne devraient pas être autorisés !

