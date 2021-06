Le relais 4×400 espagnol est exclu des Jeux olympiques de Tokyo

in

18/06/2021 à 21:46 CEST

.

Le relais 4×400 espagnol, formé par Samuel García, Bernat Erta, Manuel Guijarro et Oscar Husillos, a enregistré un temps de 3: 03.87 dans la course organisée au stade madrilène de Vallehermoso que la République dominicaine a remporté et qui les exclut des Jeux Olympiques à Tokyo

L’Espagne a affronté le rendez-vous à Madrid avec un meilleur temps de qualification dans cette épreuve de 3: 03.10, après la course réalisée par Samuel Garcia, Lucas Bua, Manuel Guijarro Oui Bernat Erta aux européennes des sélections, célébrées à Chorzow (Pologne) en mai.

Au cours des dernières semaines, tous les fourcentistas espagnols ont montré leur meilleure version en dessous de 46 secondes. Bernat Erta (45.74), Broches (45.83) et Manuel Guijarro (45,98) à Huelva et Samuel Garcia (46.00) à Marseille.

L’Espagne affrontait la Colombie, déjà qualifiée pour Tokyo, qui s’est présentée à Madrid avec Raul Mena, Diego Armando Palomeque, John alexandre solis Oui Alexandre Jean Perlazay, et avec la République dominicaine, qui a remporté la course avec l’équipe formée par Lidio Andrés Heureux, Wilbert Encarnacion, Luguelin Santos Oui Alexandre Ogando.

La République dominicaine a remporté la course avec un temps de 3: 03.20, suivie par l’Espagne avec 3: 03.87 et la Colombie avec 3: 06.09.

Dans la course, l’Espagne a commencé le relais en premier avec Samuel Garcia, qu’ils ont suivi, dans cet ordre, Manuel Guijarro, Oscar Husillos Et enfin Bernat Erta.

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo, il y a douze places dans le relais 4×400. Douze équipes sont déjà classées et l’Espagne aspirait à devenir l’un des quatre pays qui manquaient à l’accès par classement, prenant la Pologne comme référence, qui est actuellement treizième avec un temps de 3: 02.56. Derrière se trouvent l’Inde (3 : 02,59), le Brésil (3 : 02,84) et le Mexique (3 : 02,89).

Le classement olympique reste ouvert jusqu’au 29 juin, même si pour l’Espagne c’était la dernière chance.