Le remake américain de Crash Landing on You serait prévu pour Netflix

Pour mon argent, l’une des meilleures choses sur Netflix – peu importe comment vous le découpez, qu’il soit américain ou mondial, films ou émissions de télévision – est la série en langue coréenne Crash Landing on You. Il a fait ses débuts sur le streamer fin 2019, et je l’ai découvert pendant la pandémie, ce qui explique probablement une partie de l’affection pour lui. Si vous ne l’avez pas vu, cette émission d’une saison raconte l’histoire d’une héritière sud-coréenne qui fait du deltaplane et se fait emmener par la frontière avec la Corée du Nord lors d’une méchante tempête.

Elle finit dans un désordre emmêlé dans un arbre. Un beau soldat d’élite nord-coréen la découvre et c’est à ce moment-là qu’elle tombe (avec un atterrissage forcé littéral) dans ses bras. C’était en fait le premier drame K que j’aie jamais regardé. La valeur de la production ici est insensée, chaque épisode d’environ 70 à 80 minutes donnant l’impression qu’il s’agit essentiellement d’un film. Soi-disant, l’équipe créative a utilisé la contribution de vrais transfuges nord-coréens pour imprégner le spectacle d’un certain réalisme. Ce qui était une bonne décision, car la série est divisée à peu près à moitié entre un début bref en Corée du Sud, puis la suite des aventures de Se-ri dans le Nord, avant que la série ne retourne ensuite en Corée du Sud.

Rumeur de remake américain de Crash Landing on You

Les personnages du capitaine Ri, à droite, et de Yoon Se-ri dans « Crash Landing on You » de Netflix. Source de l’image : Lim Hyo Seon/Netflix

Il y a tellement de choses à louer à propos de cette émission, que dès que vous avez coché une chose sur la liste, vous pensez à plusieurs autres. Le capitaine Ri et Se-ri forment l’un des couples romantiques les plus mémorables que vous ayez jamais vu dans une émission télévisée, point final. Les soldats nord-coréens sous le commandement du capitaine Ri sont ridiculement sympathiques. Et c’est une autre grande chose à propos de cette émission – alors que la couverture médiatique peut être assez réductrice dans son traitement de la dynamique géopolitique de la péninsule coréenne, Crash Landing on You se donne beaucoup de mal pour dépeindre les Nord-Coréens avec un degré d’humanité bienvenu.

Ce drame romantique était « un phénomène culturel » dans sa Corée du Sud natale, a très justement noté The Daily Beast. Et puis le fandom autour de lui est devenu mondial, une fois que le spectacle a été ajouté à Netflix.

Il n’y a vraiment pas besoin de passer beaucoup plus de temps à faire l’éloge de la série.

Car voici le problème.

Un remake américain de ce spectacle unique et sublimement parfait serait en préparation chez Netflix. Et en fait, il semble que ce soit un peu plus que de simples potins au stade de la rumeur.

Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement offrir aux fans une saison 2, Netflix ?

Netflix préparerait un remake américain de « Crash Landing on You », une série coréenne de 2019. Source de l’image: Netflix

Comme le rapporte le journal coréen Edaily, un directeur de studio a révélé il y a quelques jours à peine qu’un remake américain de la série était « dans les dernières étapes de planification et de développement » avec Netflix. Cet exécutif est Kang Chul-ku, le PDG de Studio Dragon (la société de production de Crash Landing on You).

C’est problématique pour tant de raisons.

L’un des plus importants est que… l’esprit est ahurissant d’essayer de comprendre exactement comment une américanisation de cette histoire entièrement coréenne peut même fonctionner avant que la série ne devienne une toute autre chose.

De plus, les fans de la série supplient depuis près de deux ans maintenant pour une deuxième saison. La première saison s’est terminée sur une note ambiguë quelque peu insatisfaisante, même si elle a donné aux fans une conclusion décente. Confession : en fait, j’ai commandé le coffret DVD de la série en Corée, juste au cas où la série quitterait Netflix. C’est si bon.

Bande-annonce Crash Landing on You

Au cas où vous n’auriez pas encore regardé la série, la bande-annonce est intégrée ici. Il existe quelques variantes de bandes-annonces et de teasers que vous pouvez trouver sur YouTube. Celui-ci ci-dessous comprend principalement des extraits de séquences du début de la série, comme lorsque Yoon Se-ri s’écrase sur Ri Jeong Hyeok en premier lieu.

Livre pour livre, ce spectacle a eu plus de scènes et de moments inoubliables que tout ce que j’ai vu depuis longtemps. La scène avec le capitaine Ri tenant la bougie pour que Se-ri puisse le trouver dans le bazar bondé. Les scènes de combat. Les plaisanteries hilarantes des hommes du capitaine Ri. Et oh mon dieu, la scène du passage de la frontière vers la fin de la série.

Toute l’histoire se déroule grâce au fait que le capitaine Ri est en fait un homme bon. Étant un soldat nord-coréen de rang supérieur, il ne veut pas livrer Se-ri aux autorités, car il suppose que quelque chose de mal va lui arriver. Plus il la garde cachée, essayant de comprendre quoi faire d’elle, le couple incroyablement beau tourne lentement leur cadran d’amour jusqu’à 11.

« Ils doivent toujours gâcher les bonnes choses »

Je suppose qu’il y a un univers dans lequel ce remake pourrait fonctionner. De la même manière que les mauvaises idées sont, à tout le moins, faisables.

Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un remake américain qu’il doit nécessairement se dérouler en Amérique. C’est peut-être un militaire américain ou même un espion en Corée, qui se retrouve d’une manière ou d’une autre à travers la frontière et se retrouve mêlé à un Nord-Coréen. Les fans qui ont pesé là-dessus, cependant, ont presque universellement rejeté l’idée de ce remake. Et je ne peux pas dire que je les blâme.

Ils doivent toujours gâcher les bonnes choses. Arrêter. ?? Le remake américain ‘Crash Landing On You’ en phase de développement final sur Netflix https://t.co/dgo0nxCPvF via nextshark – Brian Tong (@briantong) 11 novembre 2021

L’un de mes drames k préférés (crash atterrissant sur vous) obtient un remake américain stupide alors que l’intrigue est littéralement un « crash » sud-coréen atterri en Corée du Nord pic.twitter.com/VomDHekV1z – loren (@lwar89) 12 novembre 2021

Crash Landing on you est unique parce que c’est NK et SK, parce que c’est Hyun Bin et Son Yejin. Vous ne pouvez pas refaire quelque chose d’unique, ils étaient les seuls à pouvoir donner vie à cette histoire et aucune autre personne, aucun autre endroit au monde ne peut le faire. Trouvez vos propres idées Hollywood 🙄 pic.twitter.com/DNUWklt3RD – Suis 🪂🌸💕 #BinJinIsReal (@AmLiRa7) 4 novembre 2021