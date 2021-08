Le remake de Dead Space est réalisé par le réalisateur d’Assassin’s Creed Valhalla

Par Sherif Saed

2 août 2021 15:31 GMT

Certains anciens talents clés d’Ubisoft dirigent le projet Dead Space chez EA.

Le dévoilement initial par EA de la Espace mort le remake d’il y a deux semaines était particulièrement bref, ne servant vraiment qu’à confirmer officiellement l’existence du jeu.

Dans les jours qui ont suivi, Motive Studios, le développeur à l’origine de cet espace mort, a révélé des éléments sur l’état d’esprit de l’équipe, ses objectifs et la liste des développeurs chevronnés à la tête du projet. Étant une équipe canadienne, il n’est pas surprenant que Motive ait embauché d’anciens talents d’Ubisoft, mais deux noms en particulier se démarquent.

Eric Baptizat, un vétéran d’Ubisoft depuis 16 ans, est crédité en tant que directeur du jeu sur le prochain Dead Space. Le projet le plus récent de Baptizat a été de diriger Assassin’s Creed Valhalla et a précédemment été concepteur principal sur un certain nombre d’autres jeux Assassin’s Creed, notamment Unity, Black Flag et Origins. Il a rejoint Motive en avril.

Roman Campos-Oriola, directeur créatif de Dead Space, est un autre ancien employé d’Ubisoft. Campos-Oriola a également eu une carrière bien remplie chez Ubisoft, mais il est surtout connu pour avoir dirigé l’équipe For Honor pendant des années chez Ubisoft, qu’il a quitté pour rejoindre Motive l’année dernière. Avant cela, il était le concepteur principal de Ghost Recon: Future Soldier et Red Steel 1&2.

L’équipe de base comprend également de nombreux développeurs qui ont travaillé sur des jeux Ubisoft dans le passé, notamment Assassin’s Creed et Watch Dogs. Vous y apercevrez même quelques noms de BioWare, dont l’ancien concepteur de niveaux de Mass Effect Gary Stewart.

Le remake de Dead Space n’a pas encore de date de sortie, mais il est en cours de développement pour PC, PS5 et Xbox Series X/S. Le réalisateur du jeu original a récemment révélé qu’il était “excité” de voir ce que Motive fait avec le remake.

