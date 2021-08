Le remake de Dead Space pourrait sortir dès la fin de 2022, selon un nouveau rapport

Le remake très attendu de Dead Space d’EA Motive pourrait viser une fenêtre de sortie de 2022, selon un nouveau rapport.

Le rapport de Jeff Grubb de GamesBeat affirme que « des sources familières avec le développement » ont déclaré que le jeu est prévu pour une sortie « à l’automne 2022 », bien que cela dépende du fait que les choses continuent de se dérouler comme prévu.

Selon le rapport, l’objectif interne d’EA est de voir le jeu lancé au cours de son exercice 2023. Il convient de noter, cependant, qu’EA lui-même n’a pas révélé de fenêtre de sortie officielle pour le jeu et, lorsqu’il a été approché pour commenter, a déclaré à GamesBeat: “Nous n’avons pas partagé de date de sortie pour le jeu, et nous n’avons pas tout commentaire basé sur la rumeur et la spéculation actuelles. Mais nous sommes heureux que les gens soient enthousiastes pour le jeu ! »

Étant donné que le remake de Dead Space n’a été officiellement révélé au monde que lors d’EA Play Live 2021, une sortie fin 2022 peut être plus tôt que prévu, mais le rapport poursuit en disant qu’EA espère montrer plus du jeu avant la fin. de 2021.

Grubb suggère que cela pourrait être quelque chose d’aussi petit que de publier une nouvelle bande-annonce sur la page YouTube de l’entreprise ou quelque chose d’un peu plus accrocheur, spéculant que cela pourrait être “un autre candidat à se présenter aux Game Awards en décembre”.

Bien sûr, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’une fenêtre de sortie confirmée publiquement par EA et des turbulences persistantes que la pandémie provoque dans les studios de développement, il est probablement sage de ne pas considérer l’automne 2022 comme une sorte de certificat mort pour Dead Space.

En attente d’immersion

Mais que pouvons-nous attendre de Dead Space lorsqu’il sera lancé, quel que soit le moment ? Eh bien, ailleurs en ligne, EA a publié un article de blog présentant certains membres de l’équipe de développement du jeu : le producteur principal Philippe Ducharme, le directeur créatif Roman Campos-Oriola et le directeur artistique Mike Yazijian.

Soulignant à nouveau que Dead Space est un remake, « tout reconstruire à partir de zéro » dans Frostbite tout en gardant la même histoire et la même structure, le message aborde ce que l’équipe veut réaliser avec le jeu.

L’objectif, selon Philippe Ducharme, est l’immersion, “pour que les joueurs prennent la manette et perdent complètement la notion du temps”. Dans le cadre de cela, Roman Campos-Oriola ajoute que l’intention de l’équipe est d’utiliser les « SSD ultra-rapides sur les systèmes modernes », qui permettent un chargement et un déchargement rapides, pour « offrir une expérience totalement ininterrompue, ce sera une séquence ininterrompue tourné, de l’écran de démarrage au générique de fin, sans interruption.

« On joue avec des effets volumétriques, ajoute Philippe Ducharme, donc au lieu d’avoir des sprites, on sent vraiment la profondeur d’une pièce, l’épaisseur de l’air. Nous jouons avec des ombres, avec un éclairage dynamique, donc non seulement cela crée l’ambiance et l’atmosphère, mais cela a également un effet sur le gameplay, car le joueur a la possibilité de contrôler l’éclairage dans certaines zones du navire. L’audio joue également un rôle important dans le renforcement de ce sentiment d’immersion. C’est un domaine du jeu original qui résonne toujours avec les joueurs. Nous travaillons à améliorer l’expérience et à fournir un son crédible qui se concentre sur le positionnement des objets et la propagation des sons 3D.

Malgré toutes les nouveautés que les dernières technologies permettent à l’équipe d’apporter au jeu, le message indique également clairement que “la principale source d’inspiration est la vision originale de Dead Space”.

Selon Mike Yazijian, « Nous nous assurons de suivre l’histoire, la direction artistique, tout, par respect pour le jeu original. Nous profitons de l’occasion pour éliminer également certaines choses qui ne fonctionnent pas et nous assurer que le jeu reste pertinent pour le public moderne, mais même cela doit être fait chirurgicalement.

Lorsque Dead Space sera lancé, il est prévu sur PS5, Xbox Series X et PC.