Le remake de Destroy All Humans 2 Reprobed confirmé comme une exclusivité Next-Gen

Fuite par PlayStation plus tôt cette semaine, THQ Nordic a maintenant officiellement annoncé Destroy All Humans 2: Reprobed, un remake du jeu de 2006 dans lequel vous incarnez un extraterrestre essayant de tuer à nouveau tous les humains en vue. Reprobed est en développement chez Black Forest Games, le studio allemand à l’origine du remake 2020 de l’original Destroy All Humans.

Reprobed se déroule dans la même période et dans la même ville – les années 1960 dans un San Francisco fictif appelé Bay City – ainsi que d’autres lieux inspirés de lieux comme Londres, l’Union soviétique et Tokyo. Vous voyagerez même sur la Lune parce que c’est Destroy All Humans et c’est loufoque comme ça.

Pour le remake, les développeurs de Black Forest ont déclaré lors d’une présentation qu’en plus de graphismes et de performances plus beaux, le système de destruction est amélioré. Plus précisément, les bâtiments endommagés prendront désormais feu et s’enflammeront avant de s’effondrer.

Il y a aussi de nouvelles armes dans le remake – mais ne vous inquiétez pas, le pistolet à sonde du jeu original est en effet de retour. L’une des nouvelles armes tire des disques et une autre, la bête des terriers, invoque un ver du sous-sol en signe de tête vers le film de Kevin Bacon Tremors. L’arme Dislocator du jeu original est également améliorée et devrait désormais être plus facile à manier et plus puissante.

Une capacité qui met les gens dans une transe hippie zen est également de retour, et elle est moins maîtrisée que dans le jeu original, ont déclaré les développeurs. Les cinématiques sont également améliorées dans le remake, avec désormais une capture de mouvement plus réaliste.

Reprobed est jouable en solo ou en coopération sur écran partagé, bien que Black Forest n’était pas prêt à montrer le mode écran partagé à ce stade.

Reprobed est en cours de développement, une console de nouvelle génération exclusive et elle viendra également sur PC. Le jeu devrait sortir en 2022. Pour en savoir plus, consultez la bande-annonce ci-dessus.

