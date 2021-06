in

D’une part, son public s’attache à ses personnages de poissons, tels que Flounder et Sebastian. Et dans une séquence mémorable, Sebastian court d’être cuisiné avec une ronde de poisson fraîchement pêché pour le numéro “Les Poissons”. La chanson nous donne un aperçu de ce que c’est que de voir un poisson être préparé pour le dîner de ses propres yeux alors que les paroles deviennent graphiques avec “Je leur coupe la tête et je retire leurs os”. De leur point de vue, c’est un film d’horreur.