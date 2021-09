Le remake de la petite sirène de Disney a enfin une date de sortie

Comme son prédécesseur animé, la petite sirène en direct suivra Ariel de Halle Bailey qui veut désespérément vivre à la surface avec les humains, et elle finit par céder sa voix à la sorcière des mers Ursula, interprétée par Melissa McCarthy, pour y parvenir. Le casting du remake comprend également Javier Bardem dans King Triton, Jonah Hater-King dans Eric, Daveed Diggs dans Sebastian, Jacob Tremblay dans Flounder et Awkwafina dans Scuttle. Rob Marshall, qui a réalisé des films Disney comme Into the Woods et Mary Poppins Returns, a dirigé La Petite Sirène, et Alan Menken, qui a composé et co-écrit des chansons pour la Petite Sirène originale, a repris ses fonctions de compositeur et a travaillé sur de nouvelles chansons avec Hamilton’s Lin-Manuel Miranda.