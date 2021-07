Le remake de la petite sirène de Disney a terminé le tournage, Halle Bailey célèbre avec un premier regard

Si la pandémie n’avait pas fait des ravages dans la vie de tous les jours, La Petite Sirène aurait commencé à tourner fin mars ou début avril 2020. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, non ? Halle Berry et le reste des acteurs et de l’équipe de La Petite Sirène ont travaillé dur dans des endroits comme Sardina, Italie et Pinewood Studios à Iver, Angleterre pendant un peu plus de cinq mois, et maintenant que la photographie principale est terminée, le processus de post-production commence . Il faudra un certain temps avant la sortie de la première bande-annonce de La petite sirène, mais grâce à Halle Bailey, nous avons maintenant un avant-goût de sa version d’Ariel, qui a l’air éblouissante de cet éclairage naturel sur le rivage.